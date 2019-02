Het onderzoek van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten zal uitwijzen dat advocaat Bénédicte Ficq Willem Holleeder en diens voormalige advocaat Stijn Franken niet heeft bedreigd, stelt Ficqs kantoorgenoot Nico Meijering.

"Er is hooguit sprake van een misverstand", zei Meijering dinsdag in de talkshow van Eva Jinek. Hij is ervan overtuigd dat het onderzoek het advocatenkantoor zal vrijpleiten. "Wij weten wat er is gezegd", aldus de advocaat.

Hoewel de deken Meijering had gevraagd niet te spreken over de zaak, reageerde de advocaat toch op de RTL Boulevard-uitzending van dinsdagavond. Daarin werd ook een deel van het gesprek tussen Holleeder en Peter R. de Vries afgespeeld.

In de uitzending van Jinek liet Meijering weten zich er toch over uit te spreken om zijn cliënt Dino Soerel te verdedigen. "Mijn cliënt wordt vermorzeld door John van den Heuvel en De Vries. Dan moet ik natuurlijk wat tegengas geven."

"Het is een duidelijk gecoördineerde actie van John van den Heuvel en De Vries. Zij willen de zaak in één keer oplossen, maar dat ze structureel hele belangrijke feiten weglaten, vind ik heel erg", zei de advocaat.

Ficq wordt beschuldigd van bedreigen Holleeder

In het in 2011 gevoerde gesprek zegt Holleeder tegen De Vries dat Ficq hem wilde dwingen een gunstige verklaring voor haar cliënt Dino Soerel af te leggen. Ook zou zij hem daarbij hebben bedreigd. De toenmalige advocaat van Holleeder zou eveneens zijn bedreigd door Ficq. Soerel stond destijds terecht in het liquidatieproces Passage.

Het kantoor van Ficq en Meijering heeft de ernstige beschuldiging al eerder tegengesproken. Meijering deed dat in de uitzending van Jinek opnieuw.

"De Vries heeft wat Holleeder zegt altijd als onzin afgedaan, maar nu is het opeens wel waar", zegt Meijering.

De Amsterdamse Orde van Advocaten doet onderzoek naar de kwestie. Zo onderzoekt de deken Holleeders bewering dat hij door Ficq zou zijn aangezet tot meineed. Ook wordt Franken onderzocht voor het mogelijk misbruiken van de advocatentelefoon waarmee het gesprek tussen Holleeder en De Vries werd gevoerd.

Een spreekverbod kan advocaten niet worden opgelegd, stelt de deken. "Maar er wordt wel gekeken of ze zich houden aan het verzoek."