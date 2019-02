Peter R. de Vries hekelt de bezwaren tegen het uitzenden van zijn opgenomen gesprek met Willem Holleeder. De advocaten van Dino Soerel hebben het voornemen van de misdaadjournalist dinsdag "bedenkelijke journalistiek" genoemd.

In een reactie zegt hij tegen NU.nl kennis te hebben genomen van het feit dat Nico Meijering, de advocaat van Soerel, de transcriptie van het gesprek online heeft gezet.

Hoe de transcriptie eerder al bij de website Crimesite is terechtgekomen, weet De Vries niet.

De misdaadjournalist zal het gesprek dat hij in 2011 met Holleeder had dinsdagavond bij RTL Boulevard afspelen. Het gesprek werd destijds gevoerd en opgenomen op het kantoor van Stijn Franken, de toenmalige advocaat van Holleeder.

Advocaten noemen uitzending bij voorbaat gekleurd

In een persverklaring van Ficq & Partners wordt de uitzending bij RTL Boulevard bij voorbaat omschreven als "gekleurd en eenzijdig". Ook schrijven de advocaten dat de tape "met zogenaamde 'deskundigen' (onder wie De Vries) gekleurd zal worden becommentarieerd".

De Vries zegt het verwijt dat er alleen selectief stukken van de opname afgespeeld zullen worden direct te kunnen weerleggen. "We gaan drie kwartier van de band afspelen", aldus de misdaadjournalist. "Dat is bijna het hele gesprek. We laten alleen herhalingen weg."

De Vries benadrukt zelf te zijn benaderd

De Vries wil ook benadrukken dat hij in 2011 is benaderd door Franken en Holleeder. "Ik had Holleeder toen al vijf jaar niet gesproken. Ik heb dit verhaal op geen enkele manier zelf ingestoken."

"Er ligt een brief van elf kantjes van Holleeder", vervolgt hij. "Daarin zegt hij dat hij wordt bedreigd door Bénédicte Ficq en dat wordt ondersteund door Franken, geen cowboyadvocaat. Dus als je dat bedenkelijke journalistiek wil noemen."

Het advocatenkantoor Ficq &Partners ziet het verhaal dat Holleeder aan De Vries vertelde als "één groot toneelspel".

Requisitoir in zaak-Holleeder begint donderdag

De inhoud van het gesprek is overigens al eerder bij zittingen in de rechtszaak tegen Holleeder ter sprake gekomen.

Op donderdag 14 februari begint justitie aan het requisitoir in de zaak tegen Holleeder. De strafeis zal op 1 maart worden uitgesproken.