De ontnemingsmaatregel van 24 miljoen euro die is opgelegd aan Jan-Dirk Paarlberg is definitief, heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld.

De ontnemingsmaatregel gaat over het geld dat de voormalige zakenman heeft afgeperst van Willem Endstra, 17 miljoen euro in totaal. Daar is ook "vervolgprofijt" bij opgeteld.

In cassatie werd echter gesteld dat het om oude, strafbare feiten "waarvoor de wet geen ontneming toelaat" gaat.

De Hoge Raad zegt dinsdag dat deze cassatieklacht niet slaagt en doet de zaak zonder inhoudelijke motivering af omdat "het cassatieberoep ongegrond is en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproept".

Daardoor staat de ontnemingsmaatregel van 24 miljoen euro definitief vast.

Holleeder perste Endstra af

De advocaat van Paarlberg beargumenteerde bij het hof eerder dat het vermogen van de vastgoedtycoon weg is. Ooit bedroeg zijn kapitaal naar schatting 275 miljoen euro.

Overigens is Willem Holleeder in 2007 veroordeeld voor de afpersing van Endstra. De ontnemingsmaatregel die door justitie tegen hem was ingesteld werd vorig jaar door het hof echter flink in mindering gebracht.

Zo stelde het hof dat Holleeder de 17 miljoen euro die van Endstra was afgeperst zelf nooit in handen heeft gehad. Dat geld was namelijk op de rekening van Paarlberg gestort.

Hierom bleef alleen de miljoenenontneming van justitie bij Paarlberg overeind.