De opname van het gesprek dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries in 2011 met Willem Holleeder had, is door de advocaten van Dino Soerel online gezet. De transcriptie is dinsdag gepubliceerd in een persverklaring van Ficq & Partners.

In de transcriptie is te lezen dat Holleeder spreekt over zijn samenwerking met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis.

De Vries nam het gesprek acht jaar geleden op in het kantoor van Stijn Franken, die toen de advocaat was van Holleeder.

De misdaadverslaggever is van plan de tape dinsdagavond af te spelen bij RTL Boulevard. Dit wordt in het statement van Ficq & Partners "bedenkelijke journalistiek" genoemd.

Inhoud gesprek al eerder besproken

De inhoud van het gesprek is overigens al eerder bij zittingen in de rechtszaak tegen Holleeder ter sprake gekomen.

Justitie verdenkt hem ervan een crimineel driemanschap te hebben gevormd met Soerel en Hillis. Dit werd in januari door Holleeder zelf genuanceerd. Soerel heeft ook het bestaan van een driemanschap ontkend.

Sander Janssen, de huidige advocaat van Holleeder, liet eerder al weten dat de aandacht voor de tape hem verbaast, omdat er niets te horen is over de liquidaties waar zijn cliënt voor wordt vervolgd.

Orde van Advocaten vraagt advocaten niets te zeggen

Overigens heeft de Orde van Advocaten vrijdag aan strafadvocaten Bénédicte Ficq, Stijn Franken en Nico Meijering gevraagd om zich "in het belang van het onderzoek" te onthouden van commentaar.

De deken van de Orde van Advocaten onderzoekt de bewering van Holleeder dat hij door Ficq zou zijn aangezet tot meineed. Ook wordt Franken onderzocht voor het mogelijk misbruiken van de advocatentelefoon waarmee het gesprek tussen Holleeder en De Vries werd gevoerd.

Een spreekverbod kan hen niet worden opgelegd, stelt de deken. "Maar er wordt wel gekeken of ze zich houden aan het verzoek."

Op donderdag 14 februari begint justitie aan het requisitoir in de zaak tegen Holleeder. De strafeis zal op 1 maart worden uitgesproken.