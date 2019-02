Peter R. de Vries gaat dinsdag 12 februari de opname van zijn gesprek met Willem Holleeder afspelen bij RTL Boulevard. In het gesprek zou Holleeder onder meer spreken over zijn samenwerking met criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis.

Bronnen hebben dit laten weten aan Harry Lensink, de presentator van de wekelijkse misdaadpodcast Willem van NU.nl. De zender zelf wil niet reageren en De Vries is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.

Het gesprek tussen De Vries en Holleeder vond in 2011 plaats op het kantoor van Stijn Franken, de toenmalige advocaat van Holleeder. De misdaadjournalist was benaderd door Franken, omdat hij en Holleeder zich bedreigd voelden door Soerel en zijn advocaat Bénédicte Ficq.

Holleeder verklaarde dat hij onder druk werd gezet om in het voordeel van Soerel een valse verklaring af te leggen in een strafzaak tegen Soerel. Iets dat meerdere malen ten stelligste is ontkend door het advocatenkantoor van Ficq.

Holleeder bestempelde gesprek als codicil

Het gesprek met De Vries omschreef hij zelf als een codicil en mocht alleen naar buiten worden gebracht als hij een onnatuurlijke dood zou sterven. De Vries ging akkoord, maar wel op voorwaarde dat hij de conversatie mocht opnemen.

De misdaadverslaggever besloot begin dit jaar de opname alsnog te overhandigen aan het Openbaar Ministerie (OM) zodat deze gebruikt kon worden in het proces tegen Holleeder.

Holleeder sprak over samenwerking met Soerel en Hillis

Zo zou er door Holleeder worden gesproken over een samenwerking tussen hem, Soerel en Hillis. Dit verhaal heeft Holleeder op de zitting van 14 januari genuanceerd. Ook Soerel heeft het bestaan van het zogenaamde driemanschap ontkend.

De opname van het gesprek werd niet afgespeeld tijdens de zitting op 14 januari.

Donderdag 14 februari begint het OM aan het requisitoir in de zaak tegen Holleeder. Dat is twee dagen na de uitzending. De strafeis zal op 1 maart worden uitgesproken.

Advocaat Holleeder verbaasd over aandacht voor opname

De advocaat van Holleeder, Sander Janssen, wil niks zeggen over de uitzending, maar wil in zijn algemeenheid zeggen dat de aandacht voor de opname hem verbaast nu op die opname helemaal niets te horen is over de moorden waar Holleeder voor wordt vervolgd.