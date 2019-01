Dino Soerel zal begin februari door de recherche worden gehoord over de opname die Peter R. de Vries heeft gemaakt van een gesprek met Willem Holleeder, bevestigt zijn advocaat Nico Meijering desgevraagd aan NU.nl.

Soerel zal worden gehoord in de zaak die draait om zijn vermeende aandeel in de moord op Willem Endstra.

Op 13 januari liet Ficq & Partners, het advocatenkantoor waar Meijering werkzaam is, al weten dat Soerel graag als getuige gehoord wil worden in de rechtszaak tegen Holleeder met de naam Vandros.

Meijering zei destijds dat de recherche Soerel al enkele malen had gehoord in de nieuwe zaak tegen zijn cliënt, Vandros II. Deze zaak draait om de verdenking deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk moord en de betrokkenheid bij de moord op Endstra in 2004.

Soerel was echter nog niet gehoord over een brief die Holleeder heeft geschreven en de onlangs geopenbaarde opname van de Vries. Deze zijn belastend voor Soerel en wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als steunbewijs dat Soerel, Holleeder en ook Stanley Hillis een criminele organisatie hebben gevormd.

Recherche stemt alsnog in met verhoor

De recherche heeft op verzoek van Meijering alsnog ingestemd met een verhoor. Soerel zit een levenslange gevangenisstraf uit voor het geven van opdrachten voor liquidaties.

In oktober werd hij in zijn cel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Endstra. Zijn voorarrest in deze zaak is geschorst.

Volgens advocaat geen bewijs voor samenwerking Soerel en Holleeder

"De veronderstelde samenwerking is er nooit geweest en daar is ook nooit bewijs voor aangedragen", aldus Meijering. Soerel wil hier graag duidelijkheid over scheppen. "Hij is klaar om los te gaan. Het zal u niet verbazen dat zijn verklaring niet bepaald in overeenstemming zal zijn met de wisselende verklaring van de heer Holleeder."

Dit verhoor zal begin februari plaatsvinden in het onderzoek Vandros II. Het is niet duidelijk of het nog een rol gaat spelen in het proces tegen Holleeder. De advocaat van Holleeder, Sander Janssen, zegt in een reactie eerst de inhoud van de verklaring van Soerel af te wachten.

Op de (voorlopig) laatste procesdag in het Holleeder-proces op 14 januari ontkende Holleeder eveneens de samenwerking met Soerel. De brief die hij had geschreven aan De Vries en zijn latere gesprek met de misdaadjounalist zou verkeerd worden geïnterpreteerd.

Op 14 en 15 februari staat het requisitoir in de zaak-Holleeder, met uiteindelijk de strafeis, gepland. De rechtbank doet in juli van dit jaar uitspraak.