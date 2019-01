Nico Meijering beweert dat Willem Holleeder hem wilde vermoorden of laten vermoorden. Dat zei de strafrechtadvocaat maandag in het programma Late Night met Twan Huys. Hij deed deze uitspraak op de vijftigste dag van de rechtzaak tegen Holleeder.

Meijering zei dat hij betrouwbare informatie had gekregen waaruit bleek dat Holleeder hem wilde doden. "Hij wilde mij vermoorden, omdat hij het niet zo leuk vond dat ik voor Dino Soerel optrad en de manier waarop ik dat deed", vertelde hij.

Meijering is kantoorgenoot van advocate Bénédicte Ficq, die in 2011 Soerels raadsvrouw was. Soerel kreeg levenslang in het liquidatieproces Passage. Holleeder stelde onlangs dat hij destijds zelf werd bedreigd door Ficq. Zij zou hem onder druk hebben willen zetten om een valse verklaring af te leggen over Soerel.

De advocaat zei verder dat hij Holleeder maar één keer heeft ontmoet. Dat was nadat hij op bezoek was geweest bij Stijn Franken, de advocaat van Holleeder. "Franken zei dat ik me geen zorgen moest maken", aldus Meijering. "Toen ben ik naar buiten gelopen en wie stond er natuurlijk weer om het hoekje met zijn brommertje?", zei de advocaat, doelend op Holleeder.

"Hij (Holleeder, red.) deed net alsof hij mij niet zag. Toen dacht ik: nou zal ik je ook even hebben en toen ben ik hem een handje gaan geven. Ik ben zelf op hem afgestapt en dacht dat ik misschien indruk op hem kon maken."

Advocaat Franken kan de ontmoeting met Meijering tegenover NU.nl niet bevestigen vanwege zijn geheimhoudingsplicht. Verder vindt hij het aan de huidige advocaat van Holleeder, Sander Janssen, om inhoudelijk op het verhaal te reageren. Die voelt daar geen behoefte toe.

Rechtszaak stond maandag in teken van opname

De rechtszaak stond maandag in het teken van een opname van een gesprek uit 2011. Het gaat om een gesprek tussen Holleeder en misdaadjournalist Peter R. de Vries.

"Holleeder zegt op de opname dat ik nog geen duizendste weet van wat er allemaal speelde", aldus De Vries. "En hij vreesde zelf ook voor zijn eigen leven, daarom heb ik het gedeeld. Dan was ik niet meer de enige die de inhoud kende."

Holleeder wilde maandag in de rechtbank niet ingaan op de dreiging.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!