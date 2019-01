Willem Holleeder werd maandag voor de rechtbank geconfronteerd met de opname van een gesprek dat hij in 2011 met misdaadjournalist Peter R. de Vries voerde. Het had weinig zin zijn woorden te ontkennen, maar volgens de verdachte liggen de feiten wel genuanceerder dan ze nu worden gepresenteerd.

De Vries werd maandagochtend op de vijftigste zittingsdag in het proces tegen Holleeder gehoord als getuige. Hij benadrukte de opname vanwege het "rechtsbelang" toch openbaar te hebben gemaakt, tegen zijn afspraak met Holleeder in.

De inhoud van de opname kwam begin januari al naar buiten via verschillende media. De Vries zei maandag dat hij dit heeft gedaan voor zijn eigen veiligheid. "Holleeder zegt op de opname dat ik nog geen duizendste weet van wat er allemaal speelde", aldus de misdaadjournalist. "En hij vreesde zelf ook voor zijn eigen leven, daarom heb ik het gedeeld. Dan was ik niet meer de enige die de inhoud kende."

Die dreiging zou afkomstig zijn van Bénédicte Ficq, die in 2011 Dino Soerel bijstond als advocaat. Holleeder werd duidelijk gemaakt dat hij meinedig moest verklaren in het voordeel van Soerel, een dreigement dat door Ficq en haar advocatenkantoor stevig wordt ontkend. Of het nu op de waarheid berust of niet; "Stijn Franken had deze dreiging ook zo ervaren", aldus De Vries.

Franken was in 2011 de advocaat van Holleeder en het gesprek met De Vries vond op zijn kantoor plaats. Holleeder wilde maandag desgevraagd niet op de dreiging ingaan. "Ik heb me altijd beroepen op mijn zwijgrecht op dit punt, en dat zal ik nu ook doen", was Holleeder duidelijk. Met "dit punt" doelde hij op Soerel.

Holleeder: 'Jammer om te horen dat Soerel boos op mij is'

"Ik hoorde maandagmorgen op de radio dat Soerel boos op me is, en dat vind ik jammer", aldus Holleeder op de zitting. "Ik heb altijd geprobeerd weg van hem te blijven in mijn antwoorden, want ik praat niet over anderen".

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet Holleeder als onderdeel van een driemanschap met Soerel en de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis.

Van samenwerking was volgens Holleeder geen sprake, en volgens zijn advocaat Sander Janssen komt dat ook helemaal niet terug in de opname. Het samenzijn van Soerel en Holleeder in Ibiza waar over werd gesproken, zou vanwege een zakelijk geschil tussen Hillis en zakenman Jan-Dirk Paarlberg hebben plaatsgevonden.

"En Soerel was nou eenmaal de oren van Hillis", legde Holleeder uit. "Ik was daar namens Willem Endstra, die weer een zakelijk contact was van Paarlberg. Ik was daar om te bemiddelen."

Holleeder bevestigt eerder ontkende ontmoeting met Paarlberg

Zo moet volgens Holleeder ook zijn ontmoeting met Paarlberg worden gezien. Tot nu toe werd door beide mannen ontkend dat die ontmoeting ooit had plaatsgevonden. Holleeder zou plots voor Paarlberg zijn opgedoken in een wc in een hotel in Londen, omdat Endstra de hulp van Paarlberg nodig zou hebben gehad. "Maar ik heb hem niet bedreigd of onder druk gezet", aldus Holleeder.

De rechtbank vroeg zich af waarom Holleeder dan aan De Vries vertelde dat Paarlberg bang was en dat hij zich bedreigd voelde. Holleeder kon zich echter niet meer herinneren waar die angst vandaan kwam. "Het zijn woorden die ik zeven jaar geleden heb gebruikt, maar misschien bedoelde ik wat anders."

Dat gold ook voor het woord 'cryptisch' dat volgens de rechtbank zeven keer terugkwam in het gesprek met De Vries. Daarbij werd gedoeld op de communicatie tussen Holleeder en zijn familie vanuit de gevangenis. "Misschien had ik niet dat woord moeten kiezen", stelde Holleeder vast. "Maar het wordt in ieder geval groter gemaakt dan het is. Kijk, ik had geen informatie om te delen, dus wat moest ik cryptisch vertellen?"

Rechtbank doet in juli uitspraak

Met de zitting van maandag kwam er een (voorlopig) einde aan de behandeling van het zaaksdossier. Op 14 en 15 februari staat het requisitoir, met uiteindelijk de strafeis, gepland. De rechtbank doet in juli van dit jaar uitspraak.

