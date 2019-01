Dino Soerel wil getuigen in de rechtszaak tegen Willem Holleeder als reactie op het telefoongesprek tussen Willem Holleeder en Peter R. de Vries dat maandag wordt behandeld.

Dat laat het advocatenkantoor Ficq & Partners weten via Twitter. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank van Amsterdam zijn zondag schriftelijk geïnformeerd over de bereidheid van Soerel om te getuigen in de zaak.

Ook in een brief die Holleeder schreef aan De Vries staat belastende informatie over Soerel. Zo zou hij samen met Stanley Hillis en Holleeder een zogenaamd driemanschap hebben gevormd. Soerel ontkent dat. Hij stelt dat Holleeder zijn naam heeft misbruikt.

Soerel wordt als onderdeel van dat driemanschap, nu net als Holleeder, ook verdacht van de moord op Willem Endstra. Soerel zit al een levenslange gevangenisstraf uit.

Soerel is volgens zijn advocaten nog nooit door de recherche ondervraagd over de brieven. "Nu in voornoemde brieven en opname (leugenachtig) belastend over cliënt wordt gesproken, biedt Dino S. aan als getuige duidelijkheid te scheppen.

Advocaat Nico Meijering reageert in NRC ook op de opname, waarin Holleeder stelt dat hij is bedreigd door advocaat Bénédicte Ficq. "Van een bedreiging was zeker geen sprake."

Telefoongesprek tussen Holleeder en De Vries

De Vries maakte vorige week bekend dat hij een opname van een telefoongesprek tussen hem en Holleeder wil indienen als bewijs in de zaak. Volgens de misdaadjournalist zegt Holleeder belastende dingen over zichzelf.

Het gesprek mocht eigenlijk alleen openbaar worden gemaakt als Holleeder iets zou overkomen. Hij wilde dat het gesprek werd opgenomen, omdat hij bang was dat Soerel hem iets aan zou doen.

Nadat De Vries met de dood is bedreigd door Holleeder, vond hij dat hij de afspraak met Holleeder wel kon schenden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!