Willem Holleeder zou hebben toegegeven dat hij in het verleden heeft samengewerkt met criminelen Stanley Hillis en Dino Soerel. Dat blijkt uit een opname van een gesprek tussen Holleeder en misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Dat bevestigt De Vries aan NU.nl na berichtgeving in het NRC. Het gaat om een opname van een gesprek uit 2011. De misdaadjournalist zal maandag 14 januari komen getuigen in het proces tegen Holleeder.

Holleeder heeft tijdens de rechtszaak tegen zijn persoon altijd ontkend met de mannen te hebben samengewerkt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) vormden de mannen een zogenoemd driemanschap die opdracht heeft gegeven voor verschillende liquidaties.

Holleeder heeft zijn band met Soerel altijd omschreven als vriendschappelijk. Een man met wie hij weleens wat ging eten of drinken. In het gesprek met De Vries geeft hij echter toe dat er wel degelijk sprake was van een samenwerking.

Holleeder geeft ook toe zaken te hebben gedaan met Hillis

Over Hillis zou Holleeder op de opname hebben gezegd dat hij nog 10 miljoen euro tegoed had van zakenman Willem Endstra en dat Holleeder hem heeft geholpen dit geld in handen te krijgen. Holleeder werd in 2006 veroordeeld voor afpersing van de vastgoedhandelaar en staat terecht voor de moord op Endstra in 2004.

Gevraagd naar zijn verhouding met Hillis heeft Holleeder eveneens altijd gezegd de man wel te kennen, maar nooit zaken met hem te hebben gedaan. Uit de opnamen komt iets anders naar voren.

Het afgeperste geld van Endstra kwam terecht op de rekening van zakenman Jan-Dirk Paarlberg. Paarlberg is hier ook voor veroordeeld en moet een bedrag van bijna 25 miljoen euro terugbetalen aan de Staat.

Opvallend is dat Paarlberg in december nog verontwaardigd reageerde op de verklaring van Astrid Holleeder. De jongste zus van Holleeder zei dat haar broer de zakenman onder druk had gezet om zijn mond te houden. Paarlberg ontkende Holleeder ooit te hebben ontmoet, maar op de opname is volgens het NRC te horen dat Holleeder zelf toegeeft de zakenman in Londen te hebben aangesproken.

"Ik heb hem hierover aangesproken in de wc van hotel Dorchester", tekent de krant op aan de hand van de opnamen.

Holleeder gaf informatie aan zus door vanuit gevangenis

De Vries zegt in een reactie dat Holleeder ook toegeeft dat hij zijn zus Astrid op "cryptische wijze" informatie heeft doorgespeeld vanuit de gevangenis. "Ook dat heeft Holleeder altijd ontkend", aldus De Vries.

Astrid heeft altijd verklaard een vertrouweling te zijn geweest van haar broer. Holleeder deed dit altijd af als onzin.

Opnamen zijn gemaakt op kantoor oud-advocaat Holleeder

De opnamen zijn in 2011 gemaakt op het kantoor van de toenmalige advocaat van Holleeder, Stijn Franken. De Vries was daar op uitnodiging van Holleeder die verduidelijkte dat hij zich bedreigd voelde door Bénédicte Ficq, de advocaat van Soerel. Holleeder zat vast in 2011 en het gesprek had plaats via de telefoon van Franken.

Ficq zou Franken hebben laten weten Holleeder op te roepen als getuige in het proces tegen haar cliënt. Holleeder zou dit als bedreigend hebben ervaren omdat hem duidelijk was gemaakt dat hij tegen de waarheid in, in het voordeel van Soerel, moest verklaren. Een bedreiging die stellig is ontkend door Ficq.

Holleeder vreesde naar zijn eigen zeggen voor zijn leven en deed zijn verhaal tegenover De Vries op voorwaarde dit pas naar buiten te brengen mocht hij om het leven komen.

Opnamen zijn inmiddels overhandigd aan de rechtbank

De Vries zegt de opnamen maandag te hebben overhandigd aan de rechtbank en de verdediging. In een interview met NU.nl liet de misdaadjournalist al doorschemeren dat zijn rol mogelijk nog niet was uitgespeeld in het Holleeder-proces. Hij is uiteindelijk zelf met de opnamen naar het OM gestapt.

Het proces tegen Holleeder gaat verder op maandag 14 januari. De advocaat van Holleeder, Sander Janssen, zegt op Twitter dat hij dan inhoudelijk zal reageren op de ingebrachte opnamen.