Zakenman Jan-Dirk Paarlberg wordt mogelijk opgeroepen als getuige in het proces tegen Willem Holleeder. Er is inmiddels een officieel verzoek hiertoe ingediend. De man beticht Holleeders zus Astrid van liegen.

De zakenman bevestigt zijn voornemen in Willem, de wekelijkse misdaadpodcast van NU.nl

Astrid Holleeder verscheen dinsdag voor haar laatste geplande getuigenis in de zaak tegen haar broer. Ze vertelde onder andere dat Paarlberg geld bewaarde voor Willem, maar daar altijd over zou zwijgen omdat Willem had gedreigd zijn zoon wat aan te doen.

Volgens de jongste zus van Willem had ze in 2012 een gesprek met haar broer waarin hij haar vertelde net een ontmoeting met Paarlberg te hebben gehad. Willem maakte haar duidelijk dat de zakenman nooit een verklaring over hem zou durven afleggen en dat het met zijn geld wel goed zou komen.

Paarlberg zegt verbijsterd te zijn. "Ik heb nooit een ontmoeting met Holleeder dan wel een gesprek met hem gehad", aldus de zakenman. "Onbegrijpelijk dat ze (Astrid, red.), hiermee komt en stuitend dat ze de waarheid zo verkracht."

Geld afkomstig van Willem Endstra

Het geld waar het over gaat is afkomstig van Willem Endstra en is via afpersing door Holleeder verkregen. Zowel Holleeder als Paarlberg werden hiervoor veroordeeld. De crimineel voor het afpersen en de zakenman voor het witwassen van de miljoenen.

Het hooggerechtshof bepaalde aan het begin van dit jaar dat niet bewezen is dat Holleeder ooit over deze miljoenen heeft kunnen beschikken en dat hij dat niet hoeft te terugbetalen aan de Staat. Paarlberg moet dit wel doen. Dat komt voor hem neer op een bedrag van ruim 24 miljoen euro.

De zakenman blijft volhouden dat hij recht had op het geld van Endstra en dat hij het zelf heeft uitgegeven en geïnvesteerd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft al eerder het vermoeden uitgesproken dat Paarlberg door Holleeder onder druk is gezet om niet naar waarheid te verklaren.

Dino Soerel werd gepresenteerd als beheerder van het geld

Het onderwerp werd weer actueel nadat Astrid nieuwe opnamen had ingeleverd waaruit zou blijken dat Dino Soerel het geld van Holleeder beheerde. Holleeder noemde dit onzin en zei dat er juist over Endstra werd gesproken.

Dat Soerel Paarlberg mogelijk als katvanger heeft gebruikt, zoals de officier van justitie dinsdag opperde, noemt de zakenman eveneens onzin. "Ik ken Soerel niet eens", is zijn uitleg. "Ik zou hem niet eens herkennen."

Dit was voor hem ook de reden om de advocaat van Holleeder, Sander Janssen, tijdens de zitting een bericht te sturen. Paarlberg stelde dat de getuigenis van Astrid niet waar is en zei bereid te zijn dit in de rechtbank te komen verklaren. Dit verzoek is volgens de zakenman nu officieel ingediend.

De zaak tegen Holleeder gaat verder op 14 januari. Dan wordt mogelijk ook duidelijk of Paarlberg inderdaad zal worden opgeroepen als getuige.