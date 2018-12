Willem Holleeder heeft dinsdag in De Bunker in Osdorp weersproken dat hij Dino Soerel als beheerder van het criminele geld heeft omschreven. Hij deed dit na het bespreken van de nieuwe opnamen van zijn zus Astrid waar de omschrijving van Soerel in voorkwam.

Holleeder deed zijn verhaal na het voorlopig laatste getuigenverhoor van zijn jongste zus, Astrid. De vrouw bracht op 20 november tijdens een zitting naar voren opnieuw heimelijk gemaakte geluidsopnames te hebben ingebracht.

De zitting van dinsdag ging vooral over hoe de woorden in de opnamen moeten worden geïnterpreteerd en wat er wel en niet uit blijkt.

Astrid maakte nogmaals duidelijk dat haar broer in oktober 2015 vertelde dat Soerel de beheerder was van een deel van het criminele vermogen dat ze samen hadden verdiend. Het zou om een bedrag van 18 miljoen euro gaan.

Soerel wordt door het Openbaar Ministerie (OM) beschouwd als een criminele kompaan van Holleeder. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn betrokkenheid bij de liquidaties van Kees Houtman en Thomas van der Bijl, waar ook Holleeder van wordt verdacht.

Astrid zegt te weten dat er nog geld moet zijn

"Willem had ons ooit verteld dat hij over 40 miljoen euro beschikte en dat hij naar de 100 miljoen wilde gaan", aldus Astrid. "Daarom moest er ergens geld zijn en ik vroeg hem daarnaar. Hij zei dat Soerel het allemaal had en dat die het van hem probeerde te stelen."

Astrid zei dat haar broer haar in vertrouwen vertelde dat hij bang was dat Soerel hem levenslang wilde aansmeren en zo al het geld wilde inpikken. Op de opnamen zou te horen zijn: "Hij zou het allemaal regelen. Hij heeft het gestolen en wil mij erin douwen. Levenslang, en dan heeft hij het geld", aldus Holleeder.

Holleeder ontkent omschrijving Soerel als beheerder van geld

Holleeder had aan het begin van de zitting al aangekondigd dat hij graag dingen wilde uitleggen en kreeg daar dinsdagmiddag de gelegenheid voor. Hij had de laatste weken benut om de opnamen te beluisteren.

"Ik zeg helemaal niet dat Soerel het geld beheerde", was Holleeder zijn conclusie. "Die man kon zijn eigen geld niet eens beheren. Ik heb het hier over Willem Endstra." De zakenman werd in mei 2004 doodgeschoten en sprak daarvoor verschillende malen met de politie.

"Dat bedoel ik met erin duwen", vervolgde Holleeder. "Hij wilde me levenslang bezorgen door te zeggen dat ik verantwoordelijk was voor tientallen moorden." De 18 miljoen euro zou een betaling van de zakenman zijn geweest.

Rechtbank zegt andere dingen te verstaan dan Holleeder

De rechtbank hield hem voor wel degelijk de woorden "hij heeft het" te horen als Holleeder over Soerel en het geld praat. Holleeder blijft erbij dit niet te hebben verstaan. "Het gaat ook helemaal niet over Dino", benadrukte Holleeder.

"Maar u laat de naam zelf vallen", stelde officier van justitie Lars Stempher fel. "Dat het geld niet in bezit was van Soerel kan nog wel betekenen dat hij het beheerde."

"Onzin", zei Holleeder stellig. Hij omschreef het als een "mindfuck". "Als je de opnamen met bepaalde gedachten beluistert, dan ga je het zo horen. Maar dit (zijn uitleg, red.) is de waarheid." De rechtbank zegde hem toe de opnamen nog een keer goed te zullen beluisteren.

De zaak ligt nu stil tot 14 januari volgend jaar. Dan zullen onder meer de persoonlijke omstandigheden van Holleeder worden besproken.