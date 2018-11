Het verhoor van Sonja Holleeder door de rechtbank is vrijdag geëindigd in een verbaal gevecht met haar broer. Willem Holleeder kreeg de gelegenheid om de laatste vraag te stellen en dat resulteerde in een onderling gesprek van tien minuten met de nodige verwijten.

Inhoudelijk leverde het verhoor van de oudste zus Holleeder vrijdag niet veel nieuws op, maar toen Holleeder door de voorzitter van de rechtbank werd gevraagd of hij nog een laatste opmerking had, barstte de bom tussen de twee.

Holleeder verzuchtte in eerste instantie dat het toch niet zo veel zin had om een vraag te stellen, "omdat alles toch al in elkaar was gezet". De verdachte heeft al meerdere malen aangegeven dat zijn jongste zus Astrid de kwade genius is die de getuigenissen van de zussen en ex-vriendin op elkaar heeft afgestemd.

"Ik moet wel eerlijk zeggen dat het een beetje vermoeiend begint te worden dit allemaal aan te horen", aldus Holleeder. "Dan had je het maar niet moeten doen", beet Sonja hem direct toe.

"Boxer (de bijnaam van Sonja red.), je moet vanavond eens in de spiegel gaan kijken. Dan zie je hoe je bent veranderd. Dat komt door die rotte appel", verwijst Holleeder naar Astrid. "Maar het maakt niet uit. Ik ben niet boos. Ik heb het niet gedaan, en dat weet je."

Sonja denkt dat Holleeder achter liquidatie Van Hout zit

Holleeder doelt hiermee op de moord op Cor van Hout in 2003. Zijn zus Sonja was met Van Hout getrouwd en is er heilig van overtuigd dat de liquidatie in opdracht van haar broer is gedaan.

"Het is een gotspe. Ik heb een miljoen gulden betaald", verzuchtte Holleeder, verwijzend naar het bedrag dat hij in 1996 betaald zou hebben. "Jij hebt niet betaald", beet Sonja hem toe.

Het geld zou voor de criminelen John Mieremet en Sam Klepper bestemd zijn, die op hun beurt achter de eerste aanslag op Van Hout in 1996 zouden hebben gezeten. Sonja denkt dat haar broer hier destijds ook bij betrokken was, door de woning van Van Hout aan te wijzen.

"Iedereen wist waar Cor woonde", maakte Holleeder nog maar eens duidelijk. "Hoeveel criminelen kwamen daar wel niet aan de deur?"

Rechter had gevoel naar tenniswedstrijd te kijken

Het gesprek tussen Holleeder en zijn zus Sonja werd op hoog tempo gevoerd en de voorzitter van de rechtbank onderbrak de twee door te zeggen dat hij het gevoel had naar een tenniswedstrijd te kijken.

"Ja, de Holleeders kunnen tennissen", reageerde Holleeder lachend. "Maar luister heel goed, Boxer", richtte hij zich weer tot zijn zus. "Dat je liegt moet je zelf weten, maar je moet je schamen. Ik heb alles voor je geregeld."

"Vuile leugenaar", beet Sonja hem weer toe. "Weet je wat ik het allerergst vind? Dat toen jij in een coma lag, je hebt gedroomd dat je licht zag aan het einde van de tunnel en dat ik je had teruggeroepen. Ik had je moeten laten gaan", verwijst Sonja naar de ernstige hartproblemen waarmee haar broer in 2007 in het ziekenhuis lag. "Dan had je de stekkers eruit moeten trekken, kind", reageerde Holleeder laconiek.

"Ik heb gevoel, jij hebt geen empathie. Je bent een moordenaar. En ik ben niet goed? Slaap lekker, Willem", liet Sonja afsluitend weten aan haar broer. "Ik slaap sowieso lekker, maak je maar geen zorgen", reageerde Holleeder.

Verhoren van zussen nog niet afgelopen

Het verhoor van Sonja volgde op het verhoor van Astrid, eerder op vrijdag. Daarin kwamen kort de nieuwe opnamen ter sprake, maar inhoudelijk zullen die op een later moment worden behandeld. De geplande zittingsdagen van volgende week gaan in ieder geval niet door.

Wanneer de eerstvolgende zittingen wel zijn, is nog niet bekend.