Astrid Holleeder heeft vrijdag duidelijk gemaakt dat de opnamen niet het bewijs zijn waarop haar broer kan worden veroordeeld, maar dat het haar verklaringen zijn. Dinsdag werd bekend dat er nieuwe opnamen zijn overhandigd aan de rechtbank.

Aan het begin van de zitting werd iets meer bekend over de inhoud van de geluidsopnamen. Willem en Astrid zouden hebben gesproken over Dino Soerel en dat de laatstgenoemde het geld zou beheren.

Astrid vertelde dat ze met Willem sprak over de betaling van huurmoordenaar Jesse R., die de moord op Cor van Hout in 2003 zou hebben uitgevoerd. Jesse R. zou nog niet volledig zijn betaald en dat zat Holleeder dwars. "Maar Soerel beheert het geld", zou in de opnamen te horen zijn. Het zou gaan om een bedrag van 8 miljoen euro. Er werd geen verdere context gegeven.

"Over een betaling aan Jesse R. is echter niets te horen op de geluidsopnamen", zei Sander Janssen, de advocaat van Holleeder, tegen de vrouw. "Nee, dat klopt, maar dat is wat ik je nu vertel", reageerde Astrid.

"Kijk, die opnamen zijn niet het bewijs, dat zijn mijn verklaringen", maakt de jongste zus duidelijk. "Ik wist van tevoren waar ik mee te maken zou krijgen. Iemand die dingen goed kan verdraaien. Dus ik vertel wat ik weet en ik gebruik de opnamen om dat te ondersteunen. En dan is het aan de rechtbank of ze het geloven."

Verdenking lidmaatschap criminele organisatie besproken

In het proces tegen Holleeder is deze week de verdenking lidmaatschap van een criminele organisatie besproken. Holleeder heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) deel uitgemaakt van een inmiddels veelgenoemd driemanschap bestaande uit Holleeder, Soerel en Stanley Hillis.

Toen Astrid hoorde dat Holleeder ontkende tot de groep te hebben behoord, besloot ze de opnamen in te brengen. "Zijn er dan nog meer opnamen?", was de te verwachten vraag van Janssen. "Nee", zei Astrid. "Of hij moet weer een potje gaan zitten liegen", vulde ze aan.

"Dus je hebt nog meer tapes?", vroeg Holleeder direct. "Dat kunnen we wel impliceren", vulde de voorzitter van de rechtbank aan. "Nee, ik ben er klaar mee", aldus Astrid. "Hier blijft het bij."

Astrid komt nog een keer terug om te getuigen

Aan het begin van de middag werd duidelijk dat Astrid nog een keer moet terugkomen om te getuigen. Janssen had nog vragen en zelf had de vrouw ook laten weten alleen in de ochtend te willen verklaren. "Ik merk namelijk weer dat ik opgefokt begin te raken", legde ze uit.

Mogelijk komt ze donderdag 29 november weer getuigen. Dan zal mogelijk ook de inhoud van de opnamen worden besproken. De verdediging wil de opnamen eerst goed kunnen beluisteren. Vrijdagmiddag zal Sonja Holleeder worden verhoord.