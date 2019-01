Holleeder doelde op de eerste opname. Nu legt hij uit wat er volgens hem op de tweede opname staat. Dat gaat over onder anderen Gwenette Martha. "Die heb ik een keer gezien in coffeeshop The Bulldog en Vakzuid (restaurant in Amsterdam, red.), maar het was geen zakelijk contact van mij, niks. We bespreken zijn dood. En die Marokkaantjes die op mij afkwamen. Die vroegen of ik werk voor ze had. Twee jonge Marokkaantjes hebben mij inderdaad benaderd of ze Zwarte Leen, Leen Bosnie, moesten poppen (doodschieten, red.). Ze hadden gelezen dat dat mijn vijand was, maar ik heb hier niks mee gedaan."