Tammes bespreekt nu de kwestie 'Goudsnip'. Dat gaat over de criminele erfenis van Van Hout aan haar. Dit bestond uit de panden op de Achterdam in Alkmaar en een villa in Spanje. Beiden heeft ze verkocht. In 2011 trof ze met het OM hierover een schikking. Ze betaalde een bedrag van 1.1 miljoen euro en kocht hiermee vervolging af. Volgens Holleeder heeft ze veel meer geld gekregen voor het vastgoed en zou hier over hebben gelogen. Volgens het OM is hier niks van gebleken. Wel durfde ze niet de volledige waarheid te vertellen over aan wie ze het had verkocht. Ze deed dit later alsnog.