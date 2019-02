Tammes blijft voorbeelden geven die de onbetrouwbaarheid van Holleeder duidelijk moeten maken. In dit geval de leugen dat het verdwenen losgeld van de ontvoering van Freddy Heineken in 1983, zo'n acht miljoen gulden, was verbrand. Holleeder gaf op de eerste zittingsdag van 5 februari vorig jaar toe dat hij het geld had begraven, dit later had opgegraven en had geïnvesteerd in vastgoed. Zie hier het artikel wat NU.nl er over schreef.