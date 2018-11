Sonja vertelt nu over die dag. "Cor ging die dag mee, de kleine ophalen (zoon Richie red.). Dat was opvallend, want dat deed hij eigenlijk nooit, maar hij wilde het goedmaken met die jongen. We waren te vroeg dus toen reden we nog een rondje. Toen viel me al een verdachte man op, want ik ben heel oplettend. Hij had een raar sikje. En toen we thuiskwamen kwam een man naar de auto en ik dacht om de weg te vragen, maar toen begon hij te schieten." Er zijn wel verdachten in beeld geweest en zelfs een rechtszaak, maar die man werd vrijgesproken.