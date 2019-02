La Serpe heeft als kroongetuige ook verklaard over zijn samenwerking met met Jesse R. Dat duo is verantwoordelijk voor de dood van Kees Houtman in november 2005. Volgens La Serpe heeft hij Holleeder per toeval in 2005 ontmoet op het Gelderlandplein in Amsterdam. Holleeder zou toen de woorden "Osdorp eerst" hebben gesproken. Dat is het stadsdeel in Amsterdam waar Houtman woonde.