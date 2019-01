Holleeder zegt dat de dood van Stanley Hillis in februari 2011 niks te maken had met zijn angst. "Nee, want ik had niks met Hillis", aldus Holleeder. "Ik weet niet wat hij heeft uitgespookt." "Dat klopt toch niet?", zegt de oudste rechter. "U had wel wat met Hillis, want daar zegt u wat over op de opname." Holleeder legt uit dat Hillis nog geld tegoed had van Endstra en daar heeft hij wel een rol bij gespeeld.