Tammes: "We hebben het eerder vandaag gehad over het driemanschap en dat zij konden beschikken over twee moord commando's. We zien de betrokkenheid van de groep Alkmaar bij de moord op Endstra en we hebben de link tussen deze groep en het driemanschap in de eerder getoonde visualisatie aangetoond. Daarom kan onomstotelijk worden bewezen dat Holleeder samen met anderen de moord op Willem Endstra heeft uitgelokt en ook verantwoordelijk is voor de poging doodslag op David Denneboom. Uit het dossier is geen enkele aanwijzing dat een ander de groep Alkmaar heeft aangestuurd voor de moord op Endstra."