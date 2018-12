Nabestaanden van Kees Houtman en Thomas van der Bijl, vermeende slachtoffers van Willem Holleeder, kregen donderdag in het proces tegen Holleeder de gelegenheid slachtofferverklaringen voor te lezen. Onder de nabestaanden heerst nog altijd veel verdriet en woede over het verlies.

Thomas van der Bijl werd op 20 april 2006 doodgeschoten in café De Hallen in Amsterdam. Dit was de kroeg die op naam van zijn vrouw stond. Hij liet een zoon en een dochter achter.

Kees Houtman werd enkele maanden daarvoor in november 2005 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam-Osdorp. Zijn vrouw en dochter waren op dat moment thuis en zagen hoe hun man en vader nog binnen wist te strompelen, maar stierf in de gang. Hij liet ook een zoon achter.

De dochter, die destijds achttien jaar oud was, sprak met veel liefde over haar vader. "Mijn vader was veel te zacht om een crimineel te zijn. Hij was een boef en deed geen vlieg kwaad", las ze voor.

Van der Bijl werd vlak voor zijn dood aangehouden voor handel in drugs. Ook hielp hij Holleeder en Cor van Hout ontsnappen naar Frankrijk na de ontvoering van Freddy Heineken in 1983, maar hij stond niet bekend als grote crimineel.

Dochter Van der Bijl wilde graag zelf slachtofferverklaring voorlezen

Hoewel ze erg emotioneel was, wilde ze graag zelf haar verklaring voordragen. "Wat was je verdrietig na Kees' dood", vervolgde ze. "Je wist dat jij de volgende was. Je vertelde me: 'Als ik vermoord word, dan heeft Willem het gedaan.' Dat hoor je niet te weten als je achttien bent", aldus de dochter van Van der Bijl.

"Mijn vader was mijn beste vriend. Hij lag thuis opgebaard, maar ik durfde hem niet aan te raken. Wat zag hij eruit", doelde de vrouw op de nog steeds zichtbare verwondingen in het gezicht van haar vader die onder meer in zijn hoofd was geschoten.

"Ik wil Astrid en Sonja (Holleeder, red.), bedanken voor hun keuze om naar justitie te stappen, zodat de moordenaar van mijn vader berecht kan worden." De vrouw liet weten nog veel woede te voelen. "Het liefst vlieg ik hem aan", zei ze over Willem Holleeder.

Zus Van der Bijl hoopt dat Holleeder Westertoren niet meer zal zien

Ook de zus van Van der Bijl zegt woede te voelen en houdt Holleeder verantwoordelijk voor de dood van haar broer. "Ik veroordeel jou hiervoor. Zelf kon je het niet", zei ze over Holleeder. "Je bent een laffe hond en een menselijke sloopkogel. Ik ga ervan uit dat je de straf krijgt die je verdient en dat je nooit meer de Westertoren (in Amsterdam, red), zult zien."

De zoon van Van der Bijl koos ervoor zijn verklaring voor te laten lezen. Ook bij hem werd duidelijk dat de dood van zijn vader hem nog altijd zwaar valt. "Het voelt als een levenslange handicap", las de advocaat namens de man die dertien was toen zijn vader overleed. "Wat ik ook probeer, het lukt me niet om het te verwerken."

Ook nabestaanden Houtman erg emotioneel

Donderdagmiddag was het de beurt aan de nabestaanden van Kees Houtman. Zijn vrouw liet haar verklaring voorlezen. Ze stelde dat de dood van haar man, met wie ze al sinds haar negentiende samen was, het einde van haar leven betekende.

"Gelukkig kon ik je nog een kus geven voordat het licht uit je ogen verdween", aldus de vrouw wier man in haar armen stierf. "Mijn leven eindigde toen de rits van de lijkenzak dichtging. Bedankt Willem, wat je ons en al die vaderloze gezinnen hebt aangedaan." De weduwe Houtman vertelde ook dat ze naar de zittingszaal was gekomen om te ontdekken of ze Holleeder kan vergeven.

Haar dochter las met tranen in haar ogen voor dat ze het zo moeilijk vond dat iedereen Holleeder zo adoreerde en hij de titel 'knuffelcrimineel' kreeg. Ze draaide zich om naar Holleeder en zei: "Je hebt me alles afgepakt. Je hebt me alles afgepakt."

De zoon van Houtman, die niet aanwezig was, vroeg zich in zijn verklaring af of de moord het allemaal waard is geweest nu Holleeder alles kwijt is. "Je zit hier nu op de eerste rij in Osdorp. Was dat soms wat je bedoelde met de woorden 'Osdorp eerst'?" Dit was een verwijzing naar de uitspraak die Holleeder zou hebben gedaan. Hij zou daarmee hebben bedoeld dat de moord op Houtman prioriteit had.

Holleeder zei een reactie nu niet passend te vinden

Holleeder zelf hoorde de verklaringen aan. Gevraagd naar een reactie zei hij dat niet gepast te vinden. "Het is vandaag hun moment", zei hij doelend op de nabestaanden. "Het is niet de bedoeling dat ik daar doorheen ga kakelen. Ik zal hier op een later moment op terugkomen."

De zaak tegen Holleeder gaat vrijdag verder met de verhoren van Astrid en Sonja Holleeder. De nieuwe geluidsopnamen zullen nog niet worden besproken.