Astrid Holleeder heeft opnieuw heimelijk gemaakte geluidsopnames ingebracht in de rechtszaak tegen haar broer Willem Holleeder. Dit is dinsdag gebleken tijdens een zitting in de zaak in de rechtbank in Osdorp.

De opnames zullen vrijdag worden besproken als Astrid en Sonja Holleeder weer als getuigen worden gehoord.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de opnames precies behelzen, maar volgens de advocaten van Willem Holleeder lijkt het materiaal geen spectaculaire aanvulling op de al bekende opnames.

Willem Holleeder heeft dinsdag boos gereageerd. Hij herhaalde talloze malen dat Astrid "een spelletje speelt". In eerder verschenen opnames is Holleeder te horen terwijl hij in woede uitbarst of omfloerst dan wel fluisterend spreekt over moorden waarvan hij wordt beschuldigd.

Het gaat hem niet om de inhoud van de gesprekken, zei Holleeder, want die stelt volgens hem niets voor. "Het gaat om het spel dat ze speelt. Het is zó doorzichtig. Als je hier moet zitten en mensen spelen een spel met je, dat is echt kut." Holleeder verontschuldigde zich voor zijn onverholen ergernis.

Eerdere opnames speelden rol bij proces

De geluidsopnames van Astrid, die eerder al een rol speelden in het proces tegen haar broer, zijn stiekem door haar opgenomen met apparatuur die ze onder haar kleding had verstopt.

Hiermee wil Astrid Holleeder aantonen dat haar broer opdracht heeft gegeven voor verschillende liquidaties, waaronder die op haar zwager Cor van Hout (2003). De zus van Willem stapte in 2013 naar justitie, de opnames zijn voor dit moment gemaakt.

Binnen TCI moet gezocht worden naar verklaringen over Hillis

De rechtbank heeft dinsdag gemeld dat officier van justitie Betty Wind, verantwoordelijk voor het Team Criminele Inlichtingen (TCI), moet zoeken naar verklaringen van informanten over de eventuele betrokkenheid van Stanley Hillis bij liquidaties en afpersingen.

Ook moet Wind binnen het TCI, de geheime dienst van de recherche, zoeken naar informatie over problemen die de in 2005 geliquideerde Kees Houtman had met de eveneens doodgeschoten John Mieremet.

De advocaten van Holleeder deden dit verzoek eerder, omdat zij zeggen over informatie te beschikken waaruit zou blijken dat een getuige zich na de liquidatie van Houtman heeft gemeld bij het TCI. Deze persoon zou hebben gezegd dat Houtman een conflict had met Hillis, die in 2011 geliquideerd werd.

Volgens verdediging is informatie ontlastend

Volgens de verdediging is deze informatie ontlastend voor Holleeder, die onder meer terechtstaat voor de moorden op Kees Houtman en John Mieremet. Sander Janssen, een van de advocaten van Holleeder, betoogde eerder dat de rol van zijn cliënt anders is dan het Openbaar Ministerie (OM) tijdens de zittingen heeft geschetst.

Holleeder zou volgens hem niet degene zijn die moorden aanstuurde, maar juist Hillis of Dino Soerel. "Dat beeld komt steeds meer naar voren uit ons eigen onderzoek", aldus Janssen.

Ook aflevering van misdaadpodcast NU.nl toegevoegd

Met diezelfde reden werd op verzoek van de verdediging ook een aflevering van de wekelijkse misdaadpodcast Willem van NU.nl toegevoegd aan het dossier.

In deze aflevering bespraken misdaadjournalisten Harry Lensink en Marian Husken met Vico Olling en Martijn Haas de positie van Hillis in het criminele milieu. Olling en Haas hebben het boek De Kouwe Ouwe geschreven. Het boek gaat over Hillis.

Uit datgene wat werd besproken in de podcast zou de leidende rol van Hillis blijken. Het is daarom belangrijk voor de verdediging.

Zussen nog een keer gehoord

Volgens de planning van de rechtbank worden Astrid en Sonja vrijdag opnieuw als getuige ter zitting gehoord. Holleeders advocaten willen Astrid ook nog aan de tand voelen over de onlangs ingebrachte audio.

De raadslieden gaven dinsdag aan dat zij het materiaal niet vrijdag al bestudeerd kunnen hebben. Dat betekent vrijwel zeker dat Astrid nog een keer extra als getuige zal moeten opdraven.