Willem Holleeder heeft maandag gezegd dat hij gedurende zijn criminele loopbaan "nooit bij een groep heeft gehoord". In de gerechtsbunker in Osdorp is het laatste onderdeel op de aanklacht behandeld: het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) behoorde Holleeder tussen begin 2002 en half 2006 tot een groep die onder meer moorden pleegde en voorbereidde.

Holleeder zou samen met de vorig jaar tot levenslang veroordeelde Dino Soerel en de in 2011 doodgeschoten Stanley Hillis de kern hebben gevormd.

Holleeder ontkende onderdeel te zijn geweest van een dergelijke organisatie. Hij zei dat hij in zijn criminele loopbaan "alleen samen was" met Cor van Hout, van wie hij zich later afscheidde. Daarna "trok ik wel met mensen op, maar ik was niet samen met ze", aldus Holleeder. "Ik ben altijd op mezelf geweest."

Met Soerel ging hij louter "vriendschappelijk" om, aldus Holleeder. Soerel was tegelijkertijd een 'ingang' bij Stanley Hillis. Met beiden onderhield Holleeder zelf geen zakelijke banden, zei hij. Wel behoorde Hillis tot de criminelen die zwart geld hadden ingelegd bij de in 2004 doodgeschoten vastgoedman Willem Endstra.

Holleeder heeft afpersing Endstra altijd ontkend

Holleeder kreeg in 2009 negen jaar celstraf voor de afpersing van Endstra, maar heeft altijd ontkend zich daaraan schuldig te hebben gemaakt.

Naar eigen zeggen had hij zijn aandeel in de verdwenen miljoenen van de Heinekenontvoering geparkeerd bij de vastgoedman, die zijn route naar de bovenwereld had moeten plaveien. Ook fungeerde hij als schakel tussen Endstra en criminelen die geld bij de vastgoedtycoon hadden ingelegd, aldus Holleeder.

Rechtbank dinsdag in gesprek over persoonlijke omstandigheden

Dinsdag gaat zijn strafzaak verder. Dan gaat de rechtbank ook nog met hem in gesprek over zijn persoonlijke omstandigheden. Later deze week en de periode daarna volgen onder meer de laatste verhoren van zijn zussen Astrid en Sonja en het laatste woord van Holleeder zelf.

In februari 2019 spreekt het OM de strafeis uit. Een maand later pleiten Holleeders advocaten. De rechtbank wil in de zomer van komend jaar uitspraak doen.