Fred Ros heeft dinsdag ontkend dat hij door Thomas van der Bijl ooit benaderd is om Willem Holleeder te liquideren. De kroongetuige spreekt daarmee tijdens een zitting in het Holleeder-proces een verklaring van Astrid Holleeder tegen.

Volgens Astrid Holleeder heeft haar broer de rollen omgedraaid toen hij vernam dat Van der Bijl Ros had benaderd voor de liquidatie.

Van der Bijl werd op 20 april 2006 in Amsterdam doodgeschoten. Het is een van de moorden waarvoor Holleeder terechtstaat. Ros, die maandag en dinsdag opgeroepen is als getuige in de zaak tegen Holleeder, zegt dat hij Van der Bijl noch Holleeder heeft gekend.

Volgens Ros heeft hij gehandeld in opdracht van Dino Soerel. Soerel is voor deze moord veroordeeld, in het liquidatieproces Passage. Ros trad in dat proces op als kroongetuige, wat hem een forse strafkorting opleverde.

De getuige heeft dinsdag ook gezegd dat het voor hem wel vaststaat dat ook Holleeder betrokken is bij de moord op Van der Bijl, omdat hij samen met Soerel in het criminele milieu optrok.

Het verhoor van Ros in de zaak-Holleeder heeft veel korter geduurd dan voorzien. Het proces ligt stil tot in elk geval 12 november.

