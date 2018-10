Kroongetuige Fred Ros heeft maandag duidelijk gemaakt dat hij Willem Holleeder eigenlijk nooit heeft gekend en dat hij zijn kennis over de man vooral van horen zeggen heeft. Holleeder werd volgens de getuige niet echt serieus genomen in het criminele milieu.

De rechtbank hield Ros maandag de verdenkingen tegen Holleeder voor en vroeg zich af wat de kroongetuige hierover wist. De kroongetuige sprak wel zijn vermoedens uit dat Holleeder betrokken was bij liquidaties, maar dat het voor hem "dus speculeren" was.

Zo kreeg Ros vlak voor de moord op Cor van Hout van Jesse R. te horen dat hij de "power" van Holleeder achter zich had. Ook begreep hij dat Jesse R. Van Hout mocht vermoorden. "Daarom dacht ik dat Holleeder een van de opdrachtgevers was", aldus Ros.

Hij benadrukte "een van de", want zonder de instemming van Dino Soerel en Stanley Hillis gebeurde er volgens hem niks. "Zij vormden samen een driemanschap", concludeerde Ros. Soerel was volgens hem leidend. "Maar dat komt omdat ik betrokken ben geweest bij één liquidatie en toen kreeg ik de instructies van Soerel."

'Van der Bijl moest dood, omdat hij met politie sprak'

Ros doelt op de moord van Thomas van der Bijl in april 2006. Hij kreeg van Soerel te horen dat Van der Bijl dood moest, omdat hij met de politie sprak. Soerel is vorig jaar op basis van de verklaring van Ros tot levenslang veroordeeld voor de moord op Van der Bijl. Ros kreeg zelf veertien jaar cel voor het aansturen van de schutters.

Hij noemt ook Soerel als opdrachtgever van de moord op Kees Houtman (2005), maar vermoedt dat Holleeder hiervan wist. "Zo'n beslissing werd namelijk nooit alleen genomen", herhaalde Ros nog maar eens, verwijzend naar het driemanschap. "Maar ik heb nooit letterlijk een naam gehoord van degene die de opdrachtgever zou zijn geweest."

'Veel mensen hadden ontzag voor Soerel'

"Soerel was de baas", vervolgde Ros. "Er was veel respect voor hem en dat had ik absoluut ook. Je maakte geen grappen over hem." Dat lag volgens Ros anders bij Holleeder. "Hij werd wel serieus genomen, maar ook een clown genoemd. De mensen die veel om Holleeder heen liepen, Ali Akgün, Dick V. en Danny K. zagen hem niet als groot."

"Grote criminelen offer je niet", zei Ros al in een eerdere verklaring. Toen Ros vastzat, werd zijn advocaat benaderd door Ali Akgün. De kroongetuige werd in 2006 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Van der Bijl.

Ros werd niet alleen betaald door Akgün zodat hij niet zou verklaren in het liquidatieproces Passage, maar kreeg ook te horen dat hij Holleeder mocht offeren om de anderen (onder wie Soerel) te ontzien. De kroongetuige omschreef Holleeder als de "kop van jut".

Verhoor van Ros blijft waarschijnlijk beperkt

Het verhoor van Ros was vooral een herhaling van het Passageproces. Zijn kennis over Holleeder is - zoals hij zelf al zei - beperkt. Het is ook de mening van de verdediging, die al aankondigde weinig vragen te hebben voor Ros. De officieren van justitie zeiden zelfs helemaal geen vragen te hebben.

Dinsdag wordt dan ook waarschijnlijk de laatste dag dat Ros als getuige wordt gehoord.