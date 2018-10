De kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros blijven elkaar net als in het liquidatieproces betichten van liegen. De twee verschenen vrijdag in de rechtbank om te getuigen in het proces tegen Willem Holleeder.

Het zijn kwesties die al eerder zijn besproken in het liquidatieproces Passage, maar Holleeders advocaat Sander Janssen wilde ze graag nog een keer voorgehouden hebben.

De raadsman weet dat deze rechtbank nog moet beslissen of de kroongetuigen betrouwbaar zijn, al is die vraag door een hoger rechterlijk instituut al met ja beantwoord.

Ros en La Serpe betichten elkaar van liegen rond de moordopdracht die in 2004 door Ros aan La Serpe verstrekt zou zijn.

La Serpe zegt daarover dat hij Ros op verzoek van Jesse R. opzocht in de gevangenis en daar te horen kreeg dat hij George van D. moest vermoorden. Hij werd doorverwezen naar een contact van Ros, die hem daarvoor de wapens leverde.

La Serpe kwam volgens Ros om een wapen vragen

Ros zegt op zijn beurt dat La Serpe hem opzocht met de vraag of hij een wapen kon regelen. Wel zou hij tijdens het gesprek in de gevangenis gezegd hebben dat George van D. bij wijze van spreken kon doodvallen. "Dat La Serpe daar wat anders van maakt, is aan hem", legde Ros uit.

La Serpe werd op zijn beurt weer geconfronteerd met de uitleg van Ros en moest daar schamperend om lachen. "Ik blijf bij mijn verklaring", aldus La Serpe. "Waarom zou ik daarover liegen? Ik heb mezelf met deze verklaring belast."

'Het was een rechterlijke dwaling'

"Toch heeft het gerechtshof in Amsterdam Ros vrijgesproken als het gaat om deze moordopdracht en u veroordeeld", hield Janssen La Serpe voor. "Ja, nu heeft u me te pakken", zei La Serpe gekscherend. "Als u me hiermee onderuit kunt halen, bent u de beste advocaat van Nederland. Het was een rechterlijke dwaling."

De tweede advocaat van Holleeder, Robert Malewicz, vertelde na afloop van de zitting dat de verdediging wil aantonen dat La Serpe naar eigen overtuiging dingen hoort die achteraf niet zo blijken te zijn.

Daarmee verwees Malewicz naar de woorden "Osdorp eerst", die Holleeder in oktober in 2005 zou hebben uitgesproken om de moord op Kees Houtman prioriteit te geven. Zowel Holleeder als Jesse R., die er ook bij aanwezig zou zijn geweest, ontkent dat die ontmoeting heeft plaatsgevonden.

"Wat nogmaals duidelijk is geworden is dat in ieder geval een van de kroongetuigen liegt", aldus Malewicz. "En dat is tegen de overeenkomst met het Openbaar Ministerie." Beide mannen sloten een deal en kregen de helft strafvermindering voor hun betrokkenheid bij de dood van Houtman in 2005 en Thomas van der Bijl in 2006.

Stem Ros niet te horen bij antwoorden

De kroongetuigen verschenen vrijdag om de beurt in de rechtszaal, omdat er maar één persoon in de getuigencabine kon plaatsnemen. Beide mannen zijn vermomd, en in het geval van Ros was er een intermediair die namens hem zijn vragen beantwoordde omwille van zijn veiligheid.

Maandag zal Ros weer in de rechtbank verschijnen. Het is de eerste van drie dagen verhoor van de kroongetuige volgende week.

