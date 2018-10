Peter la Serpe heeft donderdag duidelijk gemaakt dat de moord op Kees Houtman voorrang had toen Willem Holleeder in 2005 de woorden "Osdorp eerst" uitsprak. Volgens de kroongetuige waren ze destijds bezig met meerdere liquidaties.

Holleeder zou de woorden hebben uitgesproken tijdens een toevallig treffen dat in oktober 2005 zou hebben plaatsgevonden op het Gelderlandplein in Amsterdam. Het is een veelbesproken ontmoeting, omdat het hem direct zou koppelen aan de opdracht voor een moord.

La Serpe was er in het bijzijn van Jesse R. en de veroordeelde wapenhandelaar Sjaak B. "We waren op dat moment bezig met de voorbereiding van meerdere liquidaties en waren daar in Amsterdam om kleding te kopen. Schoenen, geloof ik", zei La Serpe donderdag. "En Sjaak B. wilde hout kopen om een bom te maken."

De advocaat van Holleeder, Sander Janssen, hield La Serpe donderdag voor dat hij eerdere verklaringen heeft gegeven die hij zich nu niet meer kan herinneren, maar deze dus wel. "Beelden zeggen meer dan woorden en deze ontmoeting zie ik nog zo voor me", zei de kroongetuige hierop.

"Jesse was in gesprek met Holleeder en die zei 'Osdorp eerst'. Vanaf dat moment had de moord op Kees Houtman voorrang", verduidelijkte La Serpe. "Wij gebruikten ook de term Osdorp om Houtman aan te duiden." Het is het stadsdeel waar de man op dat moment woonde. Hij is op 2 november 2005 voor zijn woning doodgeschoten door Jesse R. en La Serpe.

La Serpe verklaarde eerder in Passageproces

Beide mannen zijn hier ook voor veroordeeld in het Passageproces. Jesse R. kreeg levenslang en La Serpe kreeg acht jaar cel. Zijn optreden als kroongetuige betekende een halvering van zijn straf.

La Serpe heeft al sinds 2006 verklaringen afgelegd bij de politie. Voorwaarde was wel dat zijn getuigenissen over Holleeder buiten het dossier gehouden zouden worden omwille van zijn veiligheid. Later werden deze alsnog toegevoegd.

Op de vraag waarom La Serpe destijds zo bang was voor Holleeder, zei de kroongetuige: "Omdat hij een serieuze partij was. Laat ik dat beter specificeren. Ik heb een zoon rondlopen. Als Holleeder zijn dood zou bestellen, dan zou hij worden doodgeschoten."

La Serpe baseert verhaal op informatie uit crimineel milieu

Die wetenschap over Holleeder had hij van Cor van Hout, waarmee hij samen een tijdje gevangen zat, en van Jesse R., waarmee hij lang vriendschappelijk omging. "En van nog dertig mensen uit het criminele milieu die ik in al die jaren heb gesproken."

"Maar niet van de mensen die zogenaamd om Holleeder heen stonden", vulde diens advocaat Janssen aan. "Van Dino Soerel of Ali Akgün." La Serpe sloot de discussie af door te stellen dat hij alles verteld heeft. "Het is aan de rechtbank om te bepalen wat ze ermee doen."

Holleeder doet verhalen La Serpe af als speculatie

Voor Holleeder was het duidelijk. "Ik zit hier nu al twee dagen te luisteren naar speculeren, op speculeren, op speculeren, op horen zeggen, van horen zeggen op speculeren, en ik ben er nou wel een beetje klaar mee", maakte hij ferm duidelijk.

Holleeder erkende dat hij La Serpe een keer heeft ontmoet, maar beweerde dat dit niet op het Gelderlandplein is geweest. "Hij beschuldigt me van dingen die ik niet gedaan heb."

Vrijdag komt naast La Serpe ook de tweede kroongetuige, Fred Ros, getuigen. Ros is veroordeeld voor het regelen van de schutter die Thomas van der Bijl in april in 2006 heeft doodgeschoten. Volgens het OM is dit gebeurd in opdracht van Holleeder.

