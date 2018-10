Een oud-collega van Astrid Holleeder, advocaat Jos Rijser, zegt dat de vrouw lange tijd doelbewust aan de kant van haar broer Willem heeft gestaan. Van een gespeelde relatie - zoals zij dat zelf omschrijft - is volgens hem geen sprake, zegt Rijser in een interview met Het Parool.

Rijser doet deze opvallende uitspraken in de Amsterdamse krant, omdat Astrid naar zijn mening liegt. Rijser en Astrid hebben jarenlang als advocaten samengewerkt.

Rijser baseert zijn mening op een gesprek dat hij in 2006 had. Hij vertelt in Het Parool dat hij een dossier naar zijn oud-collega bracht en toen door Astrid apart werd genomen. Ze vroeg hem of het klopte dat hij de advocaat was van Thomas van der Bijl, die in april van dat jaar was doodgeschoten.

Rijser antwoordde bevestigend. Astrid zou sarcastisch hebben gereageerd met de woorden: "Dan word je bedankt." "Met andere woorden: Willem is hier niet blij mee", vult Rijser zelf in in het interview aan.

Rijser stond Van der Bijl bij in gesprekken met justitie

Rijser stond Van der Bijl bij toen hij in gesprek was met justitie en een belastende verklaringen aflegde over Holleeder. Hij zou als anonieme getuige gaan optreden tegen Holleeder. Dit wordt gezien als een belangrijk motief van Holleeder voor de moord op Van der Bijl.

De rechtbank is op dit moment bezig met de behandeling van de moord op Van der Bijl. Rijser is naar eigen zeggen naar voren gestapt, omdat hij naar eigen zeggen "de leugens" niet langer kan aanhoren.

Astrid Holleeder is in 2013 naar de politie gestapt om samen met haar zus Sonja belastend te verklaren over hun broer. Astrid zegt dat ze altijd heeft gespeeld dat ze haar broer met advies bijstond, om zijn vertrouwen te winnen en deze gesprekken op te nemen.

Ze heeft ook verklaard dat Willem in een gesprek met haar heeft toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor de moord op Van der Bijl.

Advocaat Holleeder vindt uitspraken opvallend

Holleeders advocaten, Sander Janssen en Robert Malewicz, zijn verheugd met het interview. ''Het is plezierig dat het verhaal zoals wij het de gehele tijd al brengen, dat Astrid liegt over de onderlinge verhoudingen, wordt ondersteund. En het is extra plezierig dat het uit onverdachte hoek komt, want Jos Rijser is voor zover wij weten niet iemand die Willem Holleeder hoog heeft zitten”, zei Malewicz.

Of het stuk in de krant een vervolg in het strafproces moet krijgen, kan Janssen nog niet zeggen. ''Het is nog vers. We gaan rustig kijken of we hier iets mee kunnen.”