Kroongetuige Peter la Serpe heeft dinsdag verklaard dat hij in 2005 bij de moord op Kees Houtman betrokken werd zodat hij "vuile handen" zou maken. Op die manier zou hij niet naar de politie stappen.

Dat heeft La Serpe dinsdag gezegd op de eerste dag dat hij is komen getuigen in het Holleeder-proces. De man kon maandag vanwege vervoersproblemen niet aanwezig zijn in rechtbank de Bunker in Amsterdam.

La Serpe vertelde dat hij in 2004 aan Jesse R. had opgebiecht dat hij sprak met Team Criminele Inlichtingen, de toenmalige CIE. Het zorgde voor een vertrouwensbreuk tussen de twee vrienden die elkaar in 1994 in de gevangenis leerden kennen.

"Dit was de reden van Jesse R. om mij bij de moord op Houtman te betrekken", legde de kroongetuige uit. "Dan kon ik in ieder geval niet met de politie gaan praten. De liquidatie zorgde er echter voor dat ik alsnog ben gaan verklaren. Het raakte me."

Jesse R. is in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij zeven moorden, waaronder die op Kees Houtman.

La Serpe herhaalt woorden Holleeder

La Serpe was in het bijzijn van Jesse R. toen hij een toevallige ontmoeting met Willem Holleeder had in Amsterdam. De kroongetuige herhaalde de woorden "Osdorp eerst", die Holleeder uitsprak tegen Jesse R., nog maar eens. "Ik wist dat er één persoon was die vermoord moest worden die daar woonde", aldus La Serpe.

Dat bleek uiteindelijk Houtman te zijn. "Jesse maakte in gebaren duidelijk dat het goed zou komen", vervolgde de kroongetuige.

La Serpe veroordeeld voor moorden Houtman en Van der Bijl

La Serpe is in 2017 veroordeeld tot acht jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op Houtman in 2005 en de voorbereiding van de liquidatie van Thomas van der Bijl in 2006. Daarom kan zijn getuigenis tegen Holleeder van groot belang zijn.

De verklaring, die hem als kroongetuige strafvermindering opleverde, leidde namelijk al tot de levenslange gevangenisstraf voor Dino Soerel als opdrachtgever voor de moord op Houtman en Van der Bijl. Ook Holleeder wordt door het Openbaar Ministerie gezien als 'aanstuurder' van de moorden.

Ook twijfels over verklaring La Serpe

Er zijn echter ook twijfels over onderdelen van de verklaring van La Serpe. Details over de moord op Houtman die hij vertelt kloppen niet en ook over een ontmoeting met Holleeder en Peter R. de Vries zijn twijfels.

De misdaadjournalist herhaalde dinsdag in niet mis te verstane woorden dat La Serpe onzin vertelt over de afspraak die hij met de kroongetuige en Jesse R. in 2004 had.

Volgens La Serpe pleegt De Vries meineed, omdat Holleeder wel degelijk bij die ontmoeting aanwezig was. Ook de reden van de ontmoeting was volgens beide mannen anders.

Donderdag gaat de rechtszaak tegen Holleeder weer verder met het getuigenverhoor van La Serpe.

