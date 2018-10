De zitting die maandag gepland stond in de zaak tegen Willem Holleeder gaat niet door, omdat er problemen zijn met het vervoer van kroongetuige Peter la S., meldt de rechtbank in Amsterdam.

Het is niet bekend welke problemen er precies zijn met het vervoeren van La S., een woordvoerder van justitie spreekt van "omstandigheden" in een reactie aan NU.nl.

De advocaat van La S. zegt zelf maandagmorgen op de hoogte te zijn gesteld dat er problemen waren met het vervoer van zijn cliënt. Wat hier aan heeft bijgedragen, weet hij niet omdat hij daar niet van op de hoogte is gesteld.

"Ik heb mijn cliënt zelf ook nog niet gesproken, dus ik weet het niet", aldus Jan Peter van Schaik. Op de vraag of La S. zelf wellicht geweigerd heeft te komen zegt hij dat hij niet anders weet dan dat cliënt van plan was te komen getuigen. "Ik heb de boodschap gekregen dat ik dinsdag gewoon om 10.00 uur in de rechtbank moet zijn."

Kroongetuige wordt gehoord over rol Holleeder bij liquidaties

De kroongetuige, die belastend over Holleeder heeft verklaard, zou maandag gehoord worden over het vermeende opdrachtgeven van Holleeder voor de moord op Kees Houtman in 2005 en de rol van Holleeder bij de liquidatie van Thomas van der Bijl (2006).

La S. heeft bekend betrokken te zijn geweest bij de moord op Houtman en Van der Bijl. Hij sloot in ruil voor strafvermindering een deal met justitie. Mede door zijn getuigenis kregen huurmoordenaar Jesse R. en Dino Soerel levenslang in het zogeheten Passageproces.

Volgens Sander Janssen, een van de advocaten van Holleeder, is het uitgangspunt vooralsnog "dat de zitting morgen gewoon door zal gaan". Dit wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie (OM).

Holleeder wordt door justitie vervolgd voor het geven van liquidatieopdrachten. Het proces is op 5 februari inhoudelijk van start gegaan.