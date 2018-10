De door het Openbaar Ministerie (OM) opgeroepen getuige Ariën K. heeft vrijdag verklaard dat hij samen met Kees Houtman door Willem Holleeder werd afgeperst. Dit zou in 2004 zijn gebeurd in een café in Amsterdam waar de drie mannen samen aanwezig waren.

Dat Holleeder de twee gezamenlijk zou hebben afgeperst, bleek vrijdag tijdens het verhoor van Ariën K. in het proces tegen Holleeder.

Ariën K. kreeg naar eigen zeggen in 2004 van de een op de andere dag te horen dat hij 100.000 euro moest betalen.

"Onterecht?", vroeg de officier. "Ja, dat sloeg nergens op." Holleeder zelf heeft hierover verklaard dat het geld voor zijn zus Sonja was en dat het om een openstaande rekening zou gaan.

"Ik moest het bedrag binnen drie dagen betalen", vervolgde Ariën K. "Dat kreeg ik op dreigende toon te horen. Kees Houtman was ook bij dat gesprek aanwezig. Hij zei nog tegen mij dat hij 1 miljoen euro moest betalen en dat ik er eigenlijk nog goed vanaf kwam."

Later ontmoetten Ariën K. en Houtman elkaar in café De Hallen in Amsterdam en spraken naar elkaar uit dat ze "in het zelfde schuitje zaten", aldus de woorden van Ariën K.

Holleeder is veroordeeld voor de afpersing van Houtman, maar zei dinsdag nog nooit een probleem met hem te hebben gehad. Ook was er volgens hem geen sprake van een afpersing.

Getuige hoorde van betrokkenheid Jesse R. bij dood Van Hout

Het OM had Ariën K. opgeroepen om te getuigen nadat er een heimelijk opgenomen gesprek tussen hem en Sonja Holleeder uit 2011 was opgedoken. In dat gesprek zegt hij dat Jesse R. betrokken was bij de moord op Cor van Hout in 2003.

"Dat klopt", bevestigde Ariën K. vrijdag. "Dat werd mij verteld door Gilbert R. Jesse R. zou er een half miljoen euro voor hebben gekregen en de reden was dat Van Hout met de politie sprak." Van wie de opdracht kwam, weet hij niet. Hij weet wel dat Jesse R. voor de groep van Holleeder werkte.

"Wat ik weet van de groep rond Holleeder?", herhaalde Ariën K. de vraag van officier Lars Stempher. "Dat ook Dino Soerel erbij hoorde en dat Stanley Hillis de grote baas was." Soerel is tot levenslang veroordeeld in het zogenoemde liquidatieproces Passage in 2017. Hillis is in 2011 vermoord.

Hillis en Soerel waren boos op Van Hout

Zonder rekening te houden met de status van Hillis, ging Van Hout enkele weken voor zijn dood in een café de strijd aan met Hillis en Soerel. "Cor werd altijd sarcastisch als hij had gedronken", zei Ariën K. lachend. "Maar ze waren echt kwaad, Soerel en Hillis. Ik heb Cor de volgende dag ook nog gewaarschuwd dat hij het goed moest gaan maken, maar ze konden de tering krijgen van Cor."

"Werd Cor van Hout naar aanleiding van deze ruzie ook niet gewaarschuwd dat zijn leven gevaar liep?", vroeg de advocaat van Holleeder, Sander Janssen nieuwsgierig. "Ja, dat klopt. Dat ging hierom", beaamde Ariën K.

Het was de bevestiging die Janssen zocht voor zijn verhaal dat ook anderen dan Holleeder achter de moord op Van Hout hebben gezeten.

Maandag gaat het proces verder met de getuigenis van kroongetuige Peter La S.