De advocaten van Willem Holleeder hebben donderdag grote vraagtekens geplaatst bij de waarde van de verklaringen van Peter la S., een kroongetuige in de zaak tegen Holleeder.

Volgens de verdediging zijn er tal van omstandigheden en bewijzen die de beweringen van La S. over de moord op Kees Houtman ondergraven, blijkt donderdag tijdens een zitting in de rechtbank 'de Bunker' in Osdorp.

Donderdag werden onder meer de dossiers Agenda en Perugia behandeld, oftewel de moorden op Kees Houtman (in 2005) en Thomas van der Bijl (in 2006).

Houtman werd op 2 november 2005 voor zijn huis in Amsterdam-Osdorp doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de liquidatie in opdracht van Willem Holleeder uitgevoerd, vermoedelijk in samenspraak met Dino Soerel. Laatstgenoemde kreeg hiervoor in het zogeheten Passageproces levenslang opgelegd.

Peter la S. heeft belastend over Holleeder verklaard. Hij was kroongetuige in het Passageproces en kreeg een lagere straf in ruil voor verklaringen tegen zijn medeverdachten. La S. heeft bekend dat hij een van de uitvoerders van de moord op Houtman is geweest, maar over zijn rol bestaan veel twijfels. Vanaf maandag wordt hij als getuige in het proces tegen Holleeder gehoord.

Verdediging wijst rechtbank op wankele betrouwbaarheid

Holleeders advocaten vonden het nodig de rechtbank vóór dit verhoor uitvoerig te wijzen op de in hun ogen wankele betrouwbaarheid van de kroongetuige. Ook al omdat de rechtbank Holleeder bij de bespreking van het dossier-Houtman veelvuldig heeft geconfronteerd met bewijs uit het Passageproces dat (onder meer) is geput uit de verklaringen die La S. heeft afgelegd.

Opmerkelijk in deze zaak is dat de rechtbank opnieuw een beslissing moet nemen over de betrouwbaarheid van zijn verklaringen. In het Passageproces kreeg de kroongetuige in eerste instantie te horen dat hij in staat werd geacht op onderdelen te hebben gelogen. In hoger beroep werd hij juist weer betrouwbaar geacht.

Holleeder was geen verdachte in het Passageproces. Soerel kreeg in dat proces levenslang opgelegd. Hij werd afgelopen maandag gearresteerd in zijn cel. Het OM denkt dat hij ook samen met Holleeder is opgetrokken bij het aansturen van de liquidaties van Willem Endstra (2004) en John Mieremet (2005). Ook voor die moorden staat Holleeder momenteel terecht.

Holleeder opnieuw geconfronteerd met opnamen

Donderdag confronteerde de rechtbank Holleeder opnieuw met heimelijk door zijn zus Astrid opgenomen gesprekken. Daaruit zou moeten blijken dat Holleeder zich grote zorgen maakte over de tweede kroongetuige in het Passageproces (Fred Ros) en vooral de mogelijke reactie van Soerel daarop.

Holleeder was naar eigen zeggen vooral bang dat hij er mogelijk betrokken bij zou raken door leugens van anderen. De officier van justitie vonden dit maar moeilijk te geloven. "U was gewoon benauwd dat Soerel over u zou gaan verklaren", liet Sabine Tammes weten.

De rechtbank moest de ondervraging staken toen Holleeder te kennen gaf dat hij uitgeput was. Ros treedt vanaf 15 oktober als getuige in het proces-Holleeder op.