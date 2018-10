Holleeder houdt vol: 'Geen problemen met Houtman en Van der Bijl'

Holleeder wordt verdacht van het aansturen van de liquidaties van Houtman (november 2005) en Van der Bijl (april 2006). Dino S., die net zoals Holleeder werd verdacht van leidinggeven aan dezelfde criminele organisatie, werd al tot levenslang veroordeeld in deze zaken.

Dan zijn er nog de kroongetuigen Fred R. en Peter la S., die hun betrokkenheid bij de moorden hebben toegegeven; Peter la S. als schutter van Houtman en bij de voorbereiding van de moord op Van der Bijl, terwijl Fred R. werd veroordeeld voor het aansturen van de schutters op diezelfde Van der Bijl.

Het sterkt het Openbaar Ministerie (OM) in de overtuiging in deze twee dossiers genoeg bewijs te hebben om Holleeder te veroordelen.

Holleeder blijft erbij geen problemen te hebben gehad met Houtman

Maar Holleeder blijft zich stoïcijns verweren tegen de verdenkingen. "Waarom zou ik Houtman vermoorden dan?", vroeg hij zich enkele malen hardop af. "Ik had helemaal geen problemen met Kees".

De rechter hield hem voor dat Houtman met de politie sprak en zei dat Holleeder nog "twee lijken met elkaar ruzie kon laten krijgen" en dat hij zeker geen vriend was van Holleeder.

Officier van justitie wijst Holleeder op veroordeling afpersing

De officier van justitie, Lars Stempher, vulde aan dat Houtman zich bedreigd voelde door Holleeder en herinnerde hem eraan dat hij is veroordeeld voor het afpersen van Houtman.

"Houtman weet waarom hij is afgeperst en dat is niet door mij gebeurd", was het antwoord van Holleeder, die doelde op een conflict dat over drugs zou gaan. Dat de mannen die gewapend aan de deur van Houtman stonden om een betaling af te dwingen voor hem werkten, betekende niet dat ze daar namens hem stonden.

"En het verhaal dat Houtman u wilde laten vermoorden?", vervolgde de rechter. "Ach nee", aldus Holleeder. "Als ik dat had geweten was ik toch gewoon naar hem toe gegaan? Had ik hem gevraagd: 'hé ouwe. Wil jij mij laten vermoorden?' Was het verhaal gelijk uit de wereld geweest."

Holleeder ontkent betrokkenheid bij liquidatie Van der Bijl

Het verweer van Holleeder in de zaak van Van der Bijl was hetzelfde. "Waarom zou ik hem vermoorden?", hield hij de rechtbank voor. "Omdat hij met de politie sprak? Ik weet toch wat hij vertelde over de Achterdam (panden die van Cor van Hout waren red.) en dat ik daarachteraan zat. Maar daar klopte niks van dus hij kon me niet raken."

De rechter liet Holleeder daarop weten dat Van der Bijl ook tegen de politie verklaarde dat Holleeder zowel Houtman als ook anderen afperste. "Roep die mensen maar op dan, dan kunnen we het aan ze vragen of dat klopt", was Holleeder direct.

Stempher laakt houding Holleeder

"Maar misschien beschikte Van der Bijl wel over belastende informatie over u die hij van anderen had gekregen", vroeg Stempher zich hardop af. "Dat is onzin", aldus Holleeder. "Ja, u vindt alles onzin. Dat weten we nu wel", beet Stempher hem toe.

De officier doelde onder meer op de ontkennende houding van Holleeder. Zo ontkent hij ook betrokkenheid bij zaken waarvoor hij is veroordeeld, zoals de afpersing van Houtman en de mishandeling van Van der Bijl.

Dat Van der Bijl zou hebben gezegd dat hij Holleeder wilde vermoorden, deed hij af als stoere praat. Na het horen van de onderbouwing van die bewering door andere getuigen zei Holleeder in ieder geval geen weet te hebben gehad over ophanden zijnde moordplannen.

Donderdag gaat de zaak verder. Dan worden onder meer de opnamen beluisterd waarop Holleeder zou zeggen dat hij bang zou zijn dat Dino S. zou gaan verklaren. Deze angst wordt door het OM uitgelegd als een bekentenis van betrokkenheid.