Dino S. aangehouden voor betrokkenheid bij moord op Endstra en Mieremet

Dat laat de politie maandag weten. De politie meldt ook dat crimineel Donald G. is aangehouden in zijn villa nabij Alicante in Spanje voor betrokkenheid bij de liquidatie van Endstra in mei 2004. Ook wordt hem deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd.

Welke informatie heeft geleid tot de aanhouding van de twee, is niet duidelijk. Wel is het al langer de overtuiging van justitie dat Dino S. samen met Willem Holleeder en Stanley Hillis een criminele organisatie vormde die opdrachten voor liquidaties gaf.

Dino S. werd al veroordeeld voor de moorden op Houtman en Van der Bijl. Zaken waar ook Holleeder voor terechtstaat. Nu komt daar ook de verdenking bij dat Dino S. betrokken is bij de liquidaties van Endstra en Mieremet in november in 2005. Eveneens twee moorden waarvoor Holleeder zich moet verantwoorden bij de rechtbank.

Dino S. wordt ook afpersing van Endstra ten laste gelegd. Holleeder is hiervoor al veroordeeld.

Donald G. al eerder genoemd als opdrachtgever voor moord op Endstra

De naam van Donald G. werd eerder door Natik Abassov genoemd als opdrachtgever van de moord op Endstra. Abassov wordt gezien als de schutter van de zakenman in mei 2004. Het leidde echter niet eerder tot de aanhouding van Donald G.

Abassov heeft nooit uitgebreider kunnen vertellen over de vermeende betrokkenheid van Donald G., omdat hij in 2012 overleed in zijn cel aan een hersenbloeding.

OM ziet crimineel als tussenpersoon

Het lijkt er niet op dat justitie Donald G. als opdrachtgever ziet. Onlangs bracht het Openbaar Ministerie (OM) nog ter sprake dat zij de crimineel beschouwen als tussenpersoon tussen de leiders van de criminele organisatie en de uitvoerders van liquidatie. Zo zitten er foto's in het dossier van de moord op Endstra waarop te zien is dat hij ontmoetingen heeft met Dino S.

Ook zou Donald G. in contact hebben gestaan met enkele personen die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de uitvoering van de liquidatie op Endstra. De verdachten zouden volgens justitie een van de moordcommando's van de groep-Holleeder en Dino S. zijn geweest.

Mieremet werd in Thailand doodgeschoten. Opvallend genoeg was de verdachte Ali N. op dat moment ook in het land aanwezig, net als Natik Abassov.

In de zaak-Endstra zijn Ali N., Ozgur C. en Ziya G. vrijgesproken, maar is het hoger beroep onlangs van start gegaan.

Advocaten van Holleeder gaan zich beraden op consequenties

De advocaten van Holleeder zeggen in een korte reactie dat ze zich gaan beraden op wat voor consequenties deze aanhoudingen hebben voor de zaak tegen Holleeder. Verder willen ze niet inhoudelijk reageren.

Dinsdag gaat het proces tegen Holleeder weer verder en zal het OM mogelijk met een reactie komen.

Advocaat Dino S. noemt verklaringen oude wijn in nieuwe zakken

Nico Meijering, de advocaat van Dino S., "betreurt" het dat De Telegraaf eerder op de hoogte is gesteld van de reden van de arrestatie van Dino S. dan Dino S. zelf.

Volgens Meijering was de recherche "nog niet gereed" voor verhoor van Dino S., waar Meijering wel op had aangedrongen.

De nieuwe verdenkingen waarvoor Dino S. is aangehouden, zijn volgens de advocaat gebaseerd op oude verklaringen van de inmiddels overleden Hidir Korkmaz en de anonieme getuige Q5. "Oude wijn in nieuwe zakken", noemt Meijering het. "Die zouden de nieuwe aanhouding niet mogen rechtvaardigen."