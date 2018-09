Holleeder: 'Ik weet niet wie Mieremet heeft vermoord, maar ik was het niet'

Vrijdag was de eerste en direct ook laatste dag waarop de dossiers Boeddha en Fazant werden behandeld. Deze gaan over de aanslag op Mieremet en zijn uiteindelijke liquidatie in Thailand.

Holleeder trok sinds eind jaren negentig intensief op met Mieremet en zijn criminele kompaan Sam Klepper. Na de dood van Klepper in 2000 verslechterde de relatie tussen de twee.

Mieremet nam Willem Endstra kwalijk dat hij wél nog steeds omging met Holleeder en wilde zijn geïnvesteerde geld terugzien van de zakenman. Toen Mieremet op 26 februari 2002 werd beschoten voor het kantoor van zijn advocaat in Amsterdam en die moordpoging overleefde, wist hij zeker dat Holleeder en Endstra erachter zaten.

Holleeder begreep wel dat Mieremet dacht dat hij het misschien was, "want ik zou ook denken: is het hij of hij'', legt Holleeder uit. "Maar dat betekent niet dat ik het ook gedaan heb, want dat is niet zo."

Crimineel Sreten Jocic zou een conflict hebben gehad met Mieremet

Wie dan wel, is de vraag die overblijft. "Nou, ik hoorde dat Magdi Barsoum in de periode vóór de aanslag meerdere malen heeft verteld dat er nog steeds problemen waren tussen Sreten Jocic en Mieremet", aldus Holleeder.

De Egyptisch-Amsterdamse crimineel Barsoum behoorde zelf tot het kamp van de beruchte crimineel 'Jotsa' Jocic uit voormalig Joegoslavië. Het conflict waar hij over sprak, zou draaien om een partij drugs, gestolen door Klepper. Dit werd zowel Klepper als zijn kompaan Mieremet aangerekend.

Klepper werd in 2000 doodgeschoten en volgens Holleeder gebeurde dit in opdracht van Jocic. Het 'probleem' met Mieremet zou mogelijk nog steeds sluimeren.

'Over de moord op Mieremet weet ik helemaal niks'

"Maar dat heb ik gehoord", verduidelijkt Holleeder. "Ik weet het niet zeker." Over de moord op Mieremet is hij een stuk stelliger. "Daar weet ik echt helemaal niks van", legt hij uit. "En ik ga ook niet speculeren. Daar hou ik niet van. Dat doen mensen ook over mij en daar komt alleen maar ellende van."

Het Openbaar Ministerie (OM) is er wel van overtuigd dat Holleeder erachter zit. Er passeerden vrijdag de nodige verklaringen die zeggen dat Holleeder betrokken is bij de aanslag en de moord, maar hard bewijs dat hem aan die daden koppelt, ontbrak.

Twee hoofdrolspelers uit dossier-Endstra ook in onderzoek naar moord op Mieremet

Saillant detail is wel dat twee hoofdrolspelers uit het dossier-Endstra, dat draait om de moord op de zakenman op 17 mei 2004, ook voorkomen in het onderzoek naar de moord op Mieremet.

Natik Abbasov, de man die door justitie wordt beschouwd als de persoon die Endstra doodgeschoten heeft, was ten tijde van de liquidatie op 5 november namelijk in Pattaya. Dit is de plaats waar Mieremet is doodgeschoten. En ook Ali N., een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Endstra, is in dezelfde tijd in Thailand.

N. heeft zich eerder op zijn zwijgrecht beroepen toen hem werd gevraagd wat hij in de dagen rond de moord op Mieremet in Thailand deed. Abbasov overleed in 2012 in een politiecel. Het OM zal hier later ongetwijfeld op terugkomen.

Nog een hoop onduidelijk in deze dossiers

Holleeder deed het af met een kort: "Die ken ik niet". Het waren woorden die hij vaak liet vallen op vrijdag. En zo bleef er nog een hoop onduidelijk over de aanslag en de moord op Mieremet.

Omdat er ook al veel is gesproken over deze incidenten in andere strafzaken, werden de twee dossier vrijdag al afgerond. De eerste zittingsdag is nu 13 september. Dan zal het OM reageren op het opheffingsverzoek van de verdediging in de zaak-Endstra.