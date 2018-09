Holleeder hekelt 'mediastrategie' en 'beïnvloeding' van proces door zus Astrid

"Het begint zo langzaamaan vervelend te worden", leest Holleeder voor. "Ik ben wel met media-aandacht gewend, maar dit is niet normaal meer."

Astrid gaf deze zomer een groot interview over haar broer aan The New Yorker. Ook zijn er televisieseries over Holleeder in de maak en is Astrids boek Judas te zien als theatervoorstelling.

"In dat stuk in de krant zegt ze (Astrid, red.) ook dat ze een spelletje speelt met mijn advocaten en dat ze de opnames van de gesprekken die wij hebben gehad, gemanipuleerd heeft", vervolgt Holleeder. "Ze zit gewoon keihard te liegen net zoals ze dat ook hier in de rechtbank doet."

"Het is haar allemaal te doen om het geld", aldus Holleeder. "Het is onderdeel van een strategie om uw rechtbank te beïnvloeden net als die zogenaamde angst."

'Peter R. de Vries loopt geen gevaar'

Holleeder eindigde zijn betoog met een handgeschreven brief waarvan de strekking is dat Peter R. de Vries helemaal geen dreiging ondervindt, anders zou hij niet aan zo veel programma's meewerken die live worden uitgezonden. Hij zou daarmee een gemakkelijk doelwit zijn.

Rechtbankvoorzitter Frank Wieland drukte Holleeder op het hart dat hij niet bang hoeft te zijn dat de rechtbank zich laat beïnvloeden. Ook de rechtbank werd onaangenaam verrast door het uitbrengen van het boek Judas. "En over bijkomende berichtgeving in de media halen we onze schouders op."

Het was de eerste zittingsdag in de zaak tegen Holleeder na de zomerstop. Het proces bevindt zich nog bij het dossier-Willem Endstra en de moord op de zakenman op 17 mei 2004.

Verdediging heeft in zomermaanden verschillende getuigen gehoord

De verdediging heeft in de zomermaanden verschillende getuigen laten horen, onder wie Mink Kok. De crimineel speelde een rol als bemiddelaar in het inmiddels veelbesproken conflict met aan de ene kant John Mieremet en Sam Klepper, en Cor van Hout en Holleeder aan de andere kant.

Veel nieuwe informatie leverde zijn verhoor maandag niet op, of werd in ieder geval niet uitgebreid besproken. Wel omschreef Kok Holleeder als een sociopaat, manipulatief en iemand die met alle winden meewaait en iemand die dominant is. "Dominant, tsja, ik zeg wel waar het op staat, ja", aldus Holleeder. "De rest, daar herken ik me niet in."

Holleeder was volgens Kok in ieder geval niet degene die in de onderwereld aan de touwtjes trok.

Mogelijk wordt donderdag meer duidelijk. Dan zal de verdediging het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis in dit dossier bepleiten. Het biedt de gelegenheid aan de advocaten van Holleeder om duidelijk te maken dat er genoeg aanwijzingen zijn dat Holleeder niet de opdracht gaf voor de moord op de zakenman.