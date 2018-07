Astrid Holleeder komt met nieuw gespreksverslag over broer

Met het inleveren van de uitwerking van de opname wilde ze het verhaal van haar broer, die beweerde dat het tijdschrift en andere misdaadboeken voor haar gekocht werden, rechtzetten. Die zouden juist voor haar broer zelf zijn, zodat zij als advocaat kon kijken of er iets belastends over hem in stond. De opname zelf is Astrid kwijt.

Astrid Holleeder legde naar eigen zeggen talloze mappen van krantenknipsels en passages die haar broer met moorden in verband brachten aan. Met haar juridische blik oordeelde ze of er eventuele pijnpunten zaten en of haar broer zich zorgen moest maken.

"En met dit verhaal over Groen was hij zichtbaar blij", aldus Astrid. "Dat scheelde weer een verdenking tegen zijn persoon, want Willem heeft namelijk die opdracht voor de moord gegeven. Het was ook zijn conflict."

Astrid doelde op het feit dat haar broer zijn geïnvesteerde geld niet van de zakenman terugkreeg. Dat dit geld in vastgoed zat, interesseerde hem volgens haar niet. "Dan ga je maar graaien", herhaalde ze de woorden van haar broer tegen Endstra.

"Op een gegeven moment vertelde hij dat Endstra niet meer hoefde te betalen en dat crimineel Stanley Hillis die boodschap aan de zakenman had overgebracht. "Dit betekende met andere woorden zijn doodvonnis", legt Astrid uit.

Abcoude

Endstra werd uiteindelijk op 17 mei 2004 doodgeschoten. Astrid vertelde donderdag, zoals haar zus Sonja eerder al deed, over een gezamenlijke ontmoeting in Abcoude. Holleeder zou Astrid toen hebben gezegd dat hij in het buitenland was en dus een alibi had.

De rechtbank moest begrijpen dat Holleeder hiermee bedoelde: dus ze kunnen me niet pakken. "Want als iemand anders achter de moord had gezeten, dan had hij dat echt wel gezegd", aldus Astrid. "Maar zo spraken wij. Net zoals hij zei: 'Ik heb het je toch gezegd?' (na de moord, red.) Wij zijn zo op elkaar ingespeeld."

Het laatste woord was aan Willem Holleeder, die zei dat hij de hele zitting "tandenknarsend" zijn mond had gehouden. "Omdat ik de hele zitting naar de leugens van een advocaat heb moeten luisteren en dat is niet makkelijk. Ze zat weer alles aan elkaar te breien".

Gedragen

De laatste zitting met Astrid liep zo uit de hand dat de rechter dit keer aan het begin van de zitting zei dat beide partijen zich moesten gedragen en dat hij er strenger op toe zou zien dat er niet meer tegen elkaar geschreeuwd werd.

Met de dertigste zittingsdag is er een zogenoemde zomerstop tot 3 september. Omdat de advocaat van Astrid, Willem Jebbink, tot slechts 12.00 uur de tijd had, konden niet alle vragen gesteld worden en zal Astrid nog een keer terug moeten komen. Ook Sonja Holleeder en ex-vriendin Sandra den Hartog moeten nog over de moord op Endstra gehoord worden.

