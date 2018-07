Belang van verklaring overleden getuige Korkmaz in zaak-Holleeder is ongewis

De man is al eerder opgeroepen als getuige in de zaak tegen de drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie op de zakenman. Zijn verklaringen weken op verschillende punten behoorlijk van de waarheid af, waardoor de rechtbank in Amsterdam ze als onbetrouwbaar bestempelde.

Ozgur C., Ali N. en Ziya G. werden mede hierom begin 2016 vrijgesproken. Inmiddels is het hoger beroep tegen de drie van start gegaan en liggen de verklaringen weer op tafel om besproken te worden.

Volgens Korkmaz maakten de drie deel uit van een grotere groep mannen die moorden uitvoerden in opdracht van Holleeder. Van leden van deze groep begreep hij dat Holleeder opdracht zou hebben gegeven voor de moord op Endstra op 17 mei 2004.

Geloofwaardig

De officier van justitie Sabine Tammes zegt dat het Openbaar Ministerie (OM) Korkmaz, "ondanks de discrepanties in zijn verhaal", wel als geloofwaardig ziet. Maar ook zij moet toegeven dat het lastig is, omdat hij niet meer om uitleg kan worden gevraagd.

De advocaat van Holleeder, Sander Janssen, wilde graag weten waar de rechtbank staat en of de geloofwaardigheid van de man weer uitgebreid moet worden betwist. "Gaan we nu op zitting in op de betrouwbaarheid van deze getuige of bewaren we dat voor ons pleidooi?", was de vraag van Janssen.

De rechter was duidelijk: "We hebben nu geen behoefte aan een uitleg."

Holleeder

Dit kan erop wijzen dat ook deze rechtbank niet veel ziet in de verklaring van Korkmaz. Holleeder zelf is er in ieder geval duidelijk over. "Ik ken die man niet. Nooit gezien, nooit gesproken, helemaal niks", zei hij ferm. "Daarom is het zo jammer dat hij dood is, want anders had ik hem hier zelf kunnen vragen waarom hij mij van van alles beschuldigt."

"Dat geldt overigens ook voor die andere mensen", aldus Holleeder. Hij doelde daarmee op C., N., G. en Natik Abbasov. Het OM ziet Abbasov als de schutter van Endstra. De Rus is in 2012 overleden aan een hersenbloeding. Bij zijn aanhouding zei hij niet te durven verklaren, omdat zijn advocaat door de groep rond Holleeder zou worden betaald en alles zou doorvertellen.

Overigens heeft de officier van justitie maandag duidelijk gemaakt dat Abbasov jarenlang heeft geleefd onder de naam van zijn broer, Namik. Dat blijkt uit uitvoerig onderzoek van het OM.

Donderdag is de laatste procesdag voor de zomer. Dan wordt Astrid Holleeder gehoord over de moord op Endstra.