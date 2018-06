Astrid Holleeder: 'Willem vertelde me zelf dat hij wist van aanslag op Van Hout'

Volg hier ons liveblog over de rechtszaak tegen Willem Holleeder

Holleeder staat niet terecht voor de aanslag, maar wel voor het aansturen van de liquidatie op zijn zwager in 2003. Hij ontkent ten stelligste betrokken te zijn geweest bij de twee mislukte aanslagen en de moord op Van Hout.

Holleeder hoorde de verklaring van zijn zus eerst geluidloos aan, maar kon zich uiteindelijk niet langer inhouden. Hij vroeg aan zijn zus of ze ook opnamen had van zijn veronderstelde biecht. "Ja, dat zou je wel willen hè?", beet Astrid hem toe. "Dan wordt het vuile werk weer voor je opgeknapt, als het er niet op staat".

Het was het begin van een emotionele clash tussen broer en zus, zoals al een paar keer eerder tijdens dit proces is gebeurd. "Je bent een stakker, een leugenaar, een parasiet en een fantast", zei Willem tegen zijn zus. "Ach man, je bent zelf een stakker", was de directe repliek van Astrid. "Jij hebt Cor gedaan en je was ook betrokken bij de eerste aanslag en dat heb je me zelf verteld."

Neefje

De vrouw deed daarna uit de doeken dat iemand voor de school van Cors zoon Rich van Hout heeft gestaan. Die zou aan de schutter hebben laten weten dat de familie daar met de auto vertrok. Ook Sonja, de vrouw van Van Hout en Willems zus, zat in de auto.

Dit verhaal kreeg Astrid naar eigen zeggen van haar broer te horen. "Je eigen neefje!", aldus Astrid emotioneel. "Ga maar kapot in de gevangenis."

Mieremet

De aanslag op Van Hout in de Deurloostraat is tijdens dit proces al vaak besproken. John Mieremet zou verantwoordelijk zijn geweest voor de moordpoging, maar daar mogelijk hulp bij hebben gekregen van Holleeder. Dat zou Mieremet zelf hebben laten weten in een gesprek met De Telegraaf.

De crimineel heeft in het interview gezegd dat Holleeder de woning van Van Hout in de Deurloostraat heeft aangewezen. Astrid heeft de aantekeningen van dat gesprek ingezien. Toen ze die had gelezen, vielen naar eigen zeggen bij haar de puzzelstukjes op hun plek.

Zij is ervan overtuigd dat Willem ook achter de uiteindelijke moord op Van Hout zat om zijn geld in te pikken. "Nu zegt hij dat dit zijn motief niet was?! Hou op", zegt Astrid.

Volgens de verdediging wist een grote groep mensen waar Van Hout woonde en zou het daarom niet nodig zijn geweest om het huis aan te wijzen.

Kleinkinderen

Astrid wordt donderdag als getuige gehoord en zei dat haar broer nog meer op zijn geweten heeft. Maar omdat ze dat niet kan bewijzen, heeft ze daar ook niet over gesproken.

Ze deed de opvallende uitspraak dat haar foto's zijn toegestuurd van haar kleinkinderen. Dit was vermoedelijk bedoeld als dreigement. Dit zou zijn gebeurd nadat ze namen van andere criminelen had genoemd en hun rol had beschreven.