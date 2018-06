Voorlopige hechtenis Willem Holleeder in zaak-Cor van Hout niet opgeheven

Holleeder zou sowieso niet vrijkomen, omdat hij ook wordt verdacht van het aansturen van nog drie liquidaties en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Dit weerhield de verdediging er niet van begin juni om opheffing van de hechtenis te vragen. Volgens de advocaten zijn er genoeg aanwijzingen dat niet Holleeder, maar andere criminelen achter de moord op Van Hout zitten. Zo was er de jarenlange vete met John Mieremet. Ook zou er tussen criminelen uit Utrecht en Van Hout een conflict over drugs zijn ontstaan.

Daarnaast zouden de bewijzen tegen Holleeder volgens de verdediging niet sterk zijn. In ieder geval niet sterk genoeg om hem in deze zaak langer vast te houden.

Zussen

Het OM denkt daar heel anders over. Justitie wijst naar de verklaringen van Holleeders zussen. Zo zegt Sonja dat haar broer op de avond van de dood van Van Hout voor haar deur stond met de vraag waar de aandelen van de Achterdam waren. Dit is het vastgoed in Alkmaar dat in bezit was van Van Hout en waar het OM een moordmotief voor Holleeder in ziet.

Volgens Astrid Holleeder heeft Willem zijn zus Sonja vlak na de begrafenis van Van Hout om geld gevraagd. Astrid zou hem hebben horen zeggen dat de schutters die haar zwager hebben vermoord nog betaald moesten worden.

Volgens de rechtbank zijn de alternatieve scenario's die door de verdediging zijn geschetst niet zo aannemelijk gemaakt dat de ernstige bezwaren om Holleeder vast te houden zijn verdwenen. Daarom is het verzoek afgewezen.