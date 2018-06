'Er wordt te makkelijk naar Holleeder gewezen voor moord op Van Hout'

Advocaat Sander Janssen en zijn collega Robert Malewicz hebben samen onderzoek gedaan naar de aanslagen en de uiteindelijke moord op Cor van Hout in 2003. Janssen was blij dat hij eindelijk het hele onderzoek aan de rechtbank kon presenteren.

Janssens heeft begin juni al aangekondigd een verzoek in te dienen om de voorlopige hechtenis te schrappen. Dit werd enigszins besmuikt ontvangen. De officier van justitie Sabine Tammes kon een lach niet onderdrukken. Een van de rechters vroeg aan de advocaat wat hij hiermee wil bereiken.

Zelfs als de rechter het verzoek zou inwilligen, dan moet Holleeder vast blijven zitten. Daarom vroeg de rechter zich af waarom Janssen daar niet mee heeft gewacht tot het eindpleidooi.

Scenario

Donderdag werd duidelijk dat het Janssen gaat om het blootleggen van een alternatief scenario. Het is volgens hem heel goed mogelijk dat niet Holleeder, maar anderen achter de moord op Van Hout zitten.

Janssen schotelde de rechtbank een presentatie van 95 pagina's voor. Het gaat om een greep uit zeker vijftien politieonderzoeken naar veelal afrekeningen in het criminele circuit.

Dwarsverbanden

In die onderlinge dwarsverbanden en een zee van namen dook ook die van Van Hout op. Janssen stelde dat de andere kant van het verhaal niet duidelijk wordt als hij de informatie niet met de rechtbank deelt.

Van de rechtbank kan immers niet verwacht worden dat zij eigenhandig al die dossiers doorneemt. Janssen omschreef de dossiers als een niet te ontwarren kluwen aan informatie.

Conflicten

Janssen heeft verteld dat Van Hout conflicten had met andere criminelen. De ruzies zijn soms ontstaan door het drankmisbruik van Van Hout. Hij had in beschonken toestand de neiging mensen om zich heen te vernederen. "Opmerkingen die in de Amsterdamse onderwereld heel fout kunnen aflopen", aldus Janssen.

Zo zou Van Hout ruzie hebben gehad met Stanley Hillis, een grote speler in het criminele circuit. Maar bewijs voor zijn betrokkenheid is er volgens Janssen niet.

Gijs van Dam

Het scenario waar de verdediging het meest van overtuigd is geraakt, is het conflict waarin Gijs van Dam jr. in 2002 is beland. De crimineel handelde niet alleen in drugs, maar stal ook partijen hasj. Van Hout, die met hem bevriend was, raakte betrokken bij de ruzie. Mogelijk heeft hij dit met zijn leven moeten bekopen. Er zijn volgens Janssen verschillende getuigenverklaringen die dit verhaal onderschrijven.

Daarnaast is Van Hout vlak voor zijn dood vanuit verschillende hoeken gewaarschuwd. Hij hoorde van deze mensen dat zijn leven gevaar liep.

"Kortom", zegt Janssen. "De simpele gedachte dat Holleeder het wel zal hebben gedaan, die soms in deze zaak wordt gepresenteerd, houdt geen stand. En daarom vraag ik u om de voorlopige hechtenis van meneer Holleeder in dit dossier op te heffen."

Het OM krijgt op 26 juni de gelegenheid te reageren op het verhaal.