Holleeder: 'Ik zie de oplossing niet in van liquidaties'

Vrijdag werd de moord op Cor van Hout besproken. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zit Holleeder erachter, maar die ontkent in alle toonaarden.

Van Hout (45) werd op 24 januari 2003 doodgeschoten in het centrum van Amstelveen toen hij samen met Robert ter Haak (36) een Chinees restaurant verliet waar ze hadden geluncht.

De mannen werden met een automatisch wapen beschoten vanaf een motor. Van Hout stierf ter plekke. Ter Haak overleed op 11 februari aan zijn verwondingen.

Mieremet

Net als eerder op zitting wees Holleeder ook nu weer naar John Mieremet als opdrachtgever. "De spin in het web", zo omschrijft Holleeder de crimineel waarmee hij jaren 'vriendschappelijk' omging.

Maar toen de twee gebrouilleerd raakten in 2002, vlak na de aanslag op Mieremet, startte er volgens Holleeder een lastercampagne van Mieremet tegen hem. Zo werd Willem Endstra precies verteld wat hij moest vertellen tijdens de befaamde achterbankgesprekken met de politie.

Endstra vertelde daarin onder andere dat Holleeder achter de moord op Van Hout zit. "Mieremet had hem aan een touwtje", legt Holleeder uit. De crimineel had geld geïnvesteerd bij Endstra en wilde dat terughebben. Omdat de zakenman dat niet kon betalen, had Mieremet hem volgens Holleeder in zijn macht.

Verbaasd

De officieren van justitie verbaasden zich nogal over de theorie van Holleeder. "Moet u luisteren, dit is een professional", legt Holleeder uit. "Die kan glashard liegen en is een meester in het spelen van tactische spelletjes."

"Dat wordt ook over u gezegd", hield de rechtbank voor aan Holleeder. "Klopt, ik ben ook niet gek", antwoordde hij. "Maar één ding heb ik niet gedaan en dat is opdracht geven voor liquidaties. Daar zie ik de oplossing niet van in. Ik ben niet stom en moorden zijn dom."

Problemen

Holleeder vertelde dat hij zijn problemen altijd oploste. "Maar het is wel handig als mensen waar je problemen mee hebt 'omvallen' (overlijden, red.)", opperde de rechtbank. "Ik had helemaal geen problemen met Van Hout, helemaal nul", benadrukte Holleeder nog maar eens.

"En met Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006) ook niet. Endstra had voor mijn part honderd kunnen worden.'' Dit gold overigens niet voor Mieremet. "Maar dat was gewoon een kwestie van afwachten", legt Holleeder uit. "Die man had zo veel vijanden."

Verklaringen

Tijdens de zitting kwamen vrijdag uiteenlopende verklaringen voorbij van criminelen over de dood van Van Hout. Wat opviel, was dat elke verklaring over elkaar, door de ander weer werd ontkend. "Ontkenning lijkt het beste wapen", verzuchtte de voorzitter van de rechtbank.

Ook de verklaringen over de betrokkenheid van Holleeder lopen uiteen. Dinsdag wordt de rechtszaak hervat en zal de rest van de getuigenissen in dit dossier worden besproken.