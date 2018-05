Willem Holleeder: 'Astrid gemener dan de zee diep is'

Dinsdag besprak het Openbaar Minsterie (OM) drie opnamen die Astrid heeft gemaakt van gesprekken met haar broer.

In één van de opnamen zou te horen zijn dat Holleeder zegt dat zijn andere zus Sonja óók wilde dat haar man Cor (van Hout) eraan zou gaan.

"Ze krijgt echt verdriet, echt he, vieze hoer", las officier van justitie Sabine Tammes de woorden van een woeste Holleeder voor. "Zij wilde ook dat Cor eraan ging, als ik ga dan neem ik haar mee."

Volgens Astrid moet dit worden gezien als een overduidelijke bekentenis van het opdrachtgeven voor de moord op Van Hout in 2003. "Hij zegt toch óók".

Cabaret

De bespreking van de opname leidde tot een zeer emotionele reactie aan beide kanten en verwijten over en weer. Holleeder zei al een tijd zijn mond met tegenzin te hebben gehouden op aanraden van zijn advocaat, maar wil zich graag verweren.

"Mijn zus is advocaat en wat ze hier aan het doen is, is een pleidooi houden", verduidelijkt Holleeder. "Zij bepaalt welke opnamen er worden afgespeeld. En dat doet ze best goed. Ze speelt daarbij een Jordaans cabaret met af en toe een traantje wegpinken."

Bang

Een van de rechters zei tegen Holleeder dat het uit de opname leek alsof hij erg bang was dat Sonja over hem zou gaan verklaren. "U zegt dat u haar gaat doodslaan?", aldus de rechter. "Dat is een enorme bedreiging. Dan moet u een groot probleem hebben?

"Ik was kwaad omdat zij net een deal met justitie hadden gesloten", legt Holleeder uit. Hij doelt op de overeenkomst in 2011 tussen het OM en Sonja Holleeder over de criminele erfenis van haar man Van Hout. Ze wordt na een betaling van een boete niet meer strafrechtelijk vervolgd.

Zwartmaken

"Je kan geen deal sluiten als je niet met de politie praat en ik dacht dat zij daar aan het zwartmaken waren", vervolgt Holleeder. Op de vraag van de rechtbank op welke manier dan, is zijn antwoord "gewoon, door maar wat te zeggen."

Holleeder bepleit dat zijn zus hem weg wilde hebben. Het leidde zelfs tot de wilde beschuldiging dat Astrid hem had willen vermoorden. "Je hebt me gewoon proberen te laten liquideren, mafkees", schreeuwde Holleeder richting zijn zus.

"Zij is gemener dan de zee diep is, dit is een gevaarlijk meissie, geloof me nou maar."

Paranoia

Astrid hoorde het allemaal verontwaardigd aan. "Deze paranoia etaleert hij bij iedereen", verzucht ze "Ik heb hem helemaal niet willen laten omleggen. Had ik het maar gedaan, maar dan had ik het wel zelf gedaan."

"Je spoort gewoon niet", laat ze haar broer weten. "Daarom moet je opgeruimd worden." En met die woorden bedoelt ze naar eigen zeggen, op laten sluiten.