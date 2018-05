Advocaat Soerel haalt fel uit naar Holleeder om vermeende bedreiging

"Hij is geweldig in staat om mensen tegen elkaar uit te spelen", zegt Meijering in Willem, de wekelijkse misdaadpodcast van NU.nl. "Hij kan lantaarnpalen elkaar in de haren laten vliegen."

Peter R. de Vries verklaarde dinsdag tijdens zijn getuigenis in het Holleeder-proces in 2011 te zijn uitgenodigd door de toenmalige advocaat van Holleeder, Stijn Franken, op zijn kantoor. Holleeder, maar ook Franken zouden zijn bedreigd en afgeperst door Ficq.

Holleeder wilde zijn verhaal kwijt aan De Vries, maar zat vast in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught. Een gesprek met zijn advocaat mocht niet worden opgenomen vanwege de vertrouwelijkheidsrelatie en dus belde Holleeder met de misdaadjournalist via het kantoor van Franken.

Holleeder zei onder druk te zijn gezet door Ficq om in het liquidatieproces iets anders te verklaren dan de waarheid. Zo moest hij zeggen dat Soerel niet wist van de afpersing van Willem Endstra, wat volgens hem wel het geval was.

Levenslang

Meijering en Ficq voerden in 2011 samen de verdediging van Soerel, die vorig jaar tot levenslang werd veroordeeld voor de moorden op Thomas van der Bijl en Kees Houtman. Tijdens het liquidatieproces besloten de advocaten dat ze ook Holleeder als getuige wilden horen.

Holleeder zou de naam van Soerel ten onrechte hebben gebruikt om zijn slachtoffers onder druk te zetten. Daarop is Ficq dat gaan melden bij Franken.

Dat is een onder advocaten gangbare procedure, zegt Meijering. "Denk je dat Bénédicte Ficq daar met een wapen naar binnen is gegaan?", aldus de advocaat. "Dat ze een pistool bij Stijn op het hoofd heeft gezet en gezegd heeft: joh, als jouw klant niet dit of dat gaat verklaren, druk ik dit wapen af? Iedereen die ook maar in de verste verte zou denken dat Ficq zich heeft schuldig gemaakt aan afpersing of wat dan ook, heeft een gat in z'n hoofd."

Bespeeld

Volgens Meijering heeft Holleeder zijn eigen advocaat bespeeld. "Wat ging meneer Holleeder doen? Hij ging weer vooruitdenken, strategieën bedenken en schaken. Hij is toen kennelijk gaan krijsen dat Ficq hem en Franken zou hebben afgeperst. Iedereen met een beetje gezond verstand kan bedenken dat het meneer Holleeder is die hier de waarheid op ernstige wijze geweld heeft aangedaan."

Dinsdag zei De Vries in RTL Late Night ook al dat hij het afpersverhaal van Holleeder niet geloofde.

Franken wil desgevraagd niet reageren op het verhaal. De Deken van Amsterdam, Evert-Jan Henrichs, liet eerder deze week aan NU.nl weten geen onderzoek te gaan doen naar de kwestie.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!