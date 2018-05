'Moord op Klepper is onschuldverklaring van Holleeder voor dood Van Hout'

Holleeder staat terecht voor het opdrachtgeven van de liquidatie op zijn 'bloedgabber', maar heeft hier volgens zijn advocaten dus niks mee te maken.

Dat werd vrijdag duidelijk tijdens de achttiende zitting in het proces tegen Holleeder. Het is de tweede dag dat de moord op van Hout en ook Robert ter Haak wordt behandeld.

Beide mannen werden in Amstelveen doodgeschoten na het verlaten van een Chinees restaurant waar ze een lunchafspraak hebben. Twee mannen op een rode BMW-motor passeren het restaurant en openen het vuur. Van Hout overlijdt ter plekke, Ter Haak enige tijd later.

Voorgeschiedenis

Het dossier dat de naam Viool heeft gekregen is zeer complex en dat werd vrijdag weer eens duidelijk. Om de liquidatie van Van Hout te kunnen plaatsen, is de voorgeschiedenis zeer belangrijk.

Daarom kwam er vrijdag een bonte verzameling van criminelen en hun onderlinge conflicten voorbij. Alles om de dood van Van Hout proberen te duiden. De advocaat van Holleeder, Sander Janssen, moest zelf toegeven dat alle informatie vast moest "duizelen".

Aanslagen

Van Hout overleefde voor zijn dood twee aanslagen op zijn leven. Een in 1996 en een in 2000. De laatste moordpoging vindt in hetzelfde jaar plaats als de moord op Sam Klepper. De crimineel die samen met John Mieremet achter de eerste aanslag zou zitten.

Holleeder heeft altijd verklaard een miljoen gulden te hebben betaald om de dreiging tegen Van Hout af te kopen, maar die zou op de achtergrond altijd blijven sluimeren. Van Hout zou aan zijn omgeving hebben laten weten zeker te zijn dat er nog een moordpoging op zijn leven zal volgen.

Sreten Jocic

Als Klepper in 2000 wordt doodgeschoten trekt zijn vriend Mieremet al snel de conclusie dat de Joegoslavische crimineel Sreten Jocic alias Jotsa achter de moord zit. Volgens de verdediging begrijpelijk omdat uit hun onderzoek ook dit sterke vemoeden rijst.

Zo er is de opvallende verklaring van Norbert S., die zegt op 10 oktober gebeld te zijn door Jotsa dat hij om 16.00 uur op teletekst moet kijken. Die dag wordt Klepper doodgeschoten. Jocic belt weer met de boodschap: "zie je nou wel wat ik kan doen".

Van Hout

Van Hout zou op zijn beurt weer gelieerd zijn aan de groep-Jocic en daarmee loop ook hij gevaar. Dit blijkt wel uit een afgeluisterd gesprek van Magdi Barsoum. Een crimineel die als contactpersoon fungeerde voor Jocic in Nederland.

Barsoum zei na de tweede aanslag op Van Hout in 2000 dat die uit de koker van Mieremet kwam. "Die John is wel weer bezig he?", aldus de crimineel. "Hij had een miljoen op zijn kop gezet."

En daar zit volgens de verdediging een sterke aanwijzing dat de uiteindelijke dood van Van Hout een resultaat is van dit langlopende conflict. Het is ook de heilige overtuiging van Holleeder dat Mieremet achter de liquidatie zit.

Helder

Janssen, bewust van de vele details, liet de rechtbank weten nog een verzoek in te dienen om het standpunt van de verdediging uiteen te zetten in een helder verhaal.

Hij wil niet dat er verwarring ontstaat over de bewijzen waaruit volgens de verdediging moet blijken dat Holleeder niet verantwoordelijk is voor de dood van Van Hout.

De rechtszaak gaat dinsdag verder met het verhoor van Astrid Holleeder.