Holleeder: 'Belachelijk hoe mensen verklaringen tegen mij in elkaar draaien'

Donderdag was de eerste dag van acht zittingsdagen die draaien om de vraag of Holleeder de opdracht heeft gegeven voor de liquidatie van Cor van Hout en Robert ter Haak in 2003.

Beide mannen hadden op 24 januari een lunchafspraak bij een Chinees restaurant in Amstelveen. Bij buitenkomst werden zij onder vuur genomen door twee mannen op een motor. Van Hout overlijdt ter plaatse, Ter Haak enige tijd later.

Criminele geschiedenis

Maar voordat de moord daadwerkelijk wordt behandeld, keek de rechtbank terug op de criminele geschiedenis van Holleeder en de rol van Van Hout daarin.

Zoals de Heinekenontvoering in 1983 en het begraven en opgraven van het losgeld. De eerste aanslag op Van Hout in 1996 en het afbetalen van die dreiging met een miljoen gulden door Holleeder aan vermoedelijke daders van de moordpoging, criminelen John Mieremet en Sam Klepper.

De aanslag op xtc-handelaar en vriend van Van Hout, Ronald van Essen in 1999. De mogelijk rol van Holleeder bij de mislukte moordpoging en zijn band met Willem Endstra, de mogelijke opdrachtgever.

Zaken die al veel besproken zijn dit proces en dus weinig nieuwe feiten opleverde. Maar de weergave van de gebeurtenissen zinde Holleeder nog steeds niet.

Laage Vuursche

De verklaringen van andere getuigen ten spijt, maar hij had het geld van de Heinekenontvoering toch echt zelf opgegraven in Laage Vuursche in de provincie Utrecht. De officier van justitie Sabine Tammes liet weten dat anderen zeggen dat het geld in Vincennes in Frankrijk lag.

"Waarom zou ik hierover liegen?", aldus Holleeder. "Als Thomas van der Bijl het had opgegraven, had ik dat toch gewoon gezegd?". "U heeft hier al eerder over gelogen", maakte de rechtbank hem duidelijk. "Ja, maar dat was voor mijn zussies".

Gokpanden

Net zoals hij niet de gokpanden in handen had na de verdeling van het vastgoed in 1996, gekocht met datzelfde losgeld. Zijn zussen Astrid en Sonja Holleeder verklaren hier anders over en zeggen dat de eigenaar Marcel Katee als stroman voor hun broer diende. Hij bepaalde daadwerkelijk wat gebeurde.

"Ja, maar u weet hoe zij van hun achternaam heten toch?", vertelde Holleeder aan de rechtbank. "De appel valt niet ver van de boom."

De Vries

Holleeder leek af en toe de wanhoop nabij. "Ik vind het een belediging, echt waar. Hoe mensen verklaringen in elkaar draaien. Maar zij zitten buiten en kunnen verhalen op elkaar afstemmen. Ik zit binnen."

En met zij doelde hij ook op Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever die dinsdag voor de tweede keer kwam getuigen. Holleeder zei donderdag hem altijd als vriend te hebben gezien, maar nu niet meer te herkennen.

"Peter heeft twee gezichten", verduidelijkte Holleeder. "De Peter die ik kende zou mij hebben geconfronteerd als ik mijn familie zou terroriseren of als hij mij zou verdenken van de moord op Cor."

"Nu zegt hij dat hij dat niet durfde, maar we waren vrienden. Ik kwam gewoon bij hem op de koffie. Het is allemaal veranderd sinds hij met Astrid (Holleeder red.) omgaat. Ik word er gewoon ingenaaid."

Aardig

Toen Holleeder van de rechter te horen kreeg dat een getuige hem een aardige vent had genoemd was hij dan ook blij. "Eindelijk iemand die zegt dat ik aardig ben. Ik snakte er ook wel naar", zei hij lachend.

Vrijdag gaat het proces tegen Holleeder weer verder.