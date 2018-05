Holleeder zegt door advocaat Soerel onder druk te zijn gezet om te getuigen

Dat heeft Peter R. de Vries dinsdag verklaard tijdens de rechtszaak tegen Holleeder. Ficq ontkent in alle toonaarden.

Volgens de misdaadjournalist werd hij in 2011 door Franken benaderd met het verzoek op diens advocatenkantoor te komen. Franken zou De Vries hebben verteld dat Holleeder en hij werden bedreigd en afgeperst door Ficq, destijds de advocaat van Soerel.

Ficq zou Holleeder hebben willen dwingen een verklaring, die niet op de waarheid berustte, af te leggen ten gunste van Soerel. Soerel stond terecht in het liquidatieproces Passage voor de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Opnamen

Franken zou De Vries verschillende documenten hebben laten zien, waaronder een handgeschreven verklaring van Holleeder zelf. Daarop volgde een telefoongesprek tussen de toen gedetineerde Holleeder en De Vries, die zich daarvoor meldde op het kantoor van Franken.

De Vries zegt opnamen van het gesprek met Holleeder te hebben en die desgevraagd misschien ooit nog wel te tonen. De rechtbank heeft de journalist gevraagd de handgeschreven verklaring van Holleeder te overhandigen, maar De Vries wil daarover nadenken.

Endstra

Hij las dinsdagmiddag wel een stuk uit de verklaring voor. Holleeder zegt dat Ficq van hem eiste dat hij zou verklaren dat Soerel niet aanwezig was bij de bedreiging van Endstra op het kantoor van de oud-advocaat van Holleeder, Bram Moszkowicz.

Volgens Holleeder was Soerel daar wel aanwezig. "Maar ik moest verklaren dat ik Endstra had afgeperst", herhaalde De Vries de woorden van Holleeder.

Franken zegt in een reactie aan NU.nl niet op de kwestie in te willen gaan.

Ficq

Ficq & Partners Advocaten laat in een verklaring weten Franken in 2011 te hebben benaderd omdat het Holleeder wilde oproepen als getuige in het liquidatieproces. Holleeder zou de naam van Soerel hebben "misbruikt" en het advocatenkantoor van Ficq wilde hem daarover ondervragen.

"Dat er sprake was van enige dreiging is vanzelfsprekend de grootst mogelijke onzin", aldus het advocatenkantoor. Astrid Holleeder zou hier in het Passageproces ook over hebben verklaard dat Holleeder de mededeling van Ficq heeft "omgevormd" tot een dreiging.

Ficq & Partners Advocaten vervolgt dat naar nu blijkt ook De Vries door Holleeder is ingezet om de zogenaamde dreigingen kracht bij te zetten.

Soerel is in 2017 tot levenslang veroordeeld voor het aansturen van de moord op Houtman en Van der Bijl, twee liquidaties waar ook Holleeder van wordt verdacht.