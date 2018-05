Beschuldiging Astrid Holleeder komt voor advocaat van Fred Ros onverwacht

"Dat verbaast mij enorm", zegt Onno de Jong, advocaat van Ros, in Willem, de wekelijkse misdaadpodcast van NU.nl, als reactie op de woorden van Astrid. "Ik heb dit nog nooit eerder gehoord. Verder wil ik er inhoudelijk niet op ingaan, omdat mijn cliënt nog verhoord moet worden."

Ros is kroongetuige in het proces tegen Holleeder en zal in de rechtbank getuigen. "Dan kunnen het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging vragen stellen en gaat hij overal antwoord op geven", vervolgt De Jong.

Astrid Holleeder, de zus van Willem, verklaarde tijdens de zitting van vrijdag dat Van der Bijl plannen zou hebben gehad om Willem te vermoorden en daarvoor schakelde Van der Bijl Ros in.

Moordmakelaar

Ros, die bekend is komen te staan als moordmakelaar, zou op zijn beurt via anderen Holleeder hebben benaderd en hem op de hoogte hebben gesteld van de liquidatieplannen. Holleeder besloot volgens Astrid de rollen om te draaien en gaf Ros de opdracht Van der Bijl dood te schieten.

De vrouw zegt dit verhaal van haar eigen broer te hebben gehoord. De kroegeigenaar werd in 2006 in zijn café De Hallen in Amsterdam doodgeschoten. Holleeder staat onder andere terecht voor het aansturen van deze moord.

Soerel

Ros was ook kroongetuige in het liquidatieproces Passage en verklaarde daarin dat Soerel hem de opdracht heeft gegeven om Van der Bijl te vermoorden. Mede door deze verklaring werd Soerel in 2017 tot levenslang veroordeeld.

Zijn advocaat Nico Meijering was vrijdag aandachtig toeschouwer en zal de verklaring van Astrid met interesse hebben aangehoord. Op dit moment loopt er nog steeds een cassatieverzoek tegen de veroordeling van Soerel.

Angst

De zus van Willem Holleeder voegde aan haar verklaring toe dat Ros weet dat het gegaan is zoals zij vertelt, maar dat hij dat nooit zal toegeven uit angst voor haar broer.

De Jong zegt hierop Ros ondertussen wel een beetje te kennen en niet het gevoel te hebben dat zijn cliënt voor iemand bang is. "En als dat wel zo was, waarom zegt hij dat dan niet gewoon? Hij weet dat hij als kroongetuige de waarheid moet verklaren en in ruil daarvoor een ander leven en bescherming krijgt. Dus waarom zou hij bang moeten zijn?"

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!