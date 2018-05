Nieuwe opnamen in zaak Holleeder leveren vooral vragen op

Het Openbaar Ministerie (OM) wachtte tot het einde van de vrijdagmiddag om de - naar eigen zeggen - meest verdachtmakende fragmenten voor te lezen.

Op 12 maart liet Astrid tijdens een zitting weten dat ze de nieuwe opnamen had gevonden en dat een van die opnamen erg belastend was voor haar broer. Ze sprak zelfs van de "genadeklap" en zei in tranen dat haar broer nu wist dat het "voor hem klaar zou zijn".

Het kwam erop neer dat Holleeder aan zijn zus zou hebben verteld dat hij bang was dat Dino Soerel, destijds verdachte in het liquidatieproces, belastend over hem zou gaan verklaren over de moord op Thomas van der Bijl.

Soerel werd ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de liquidatie van de kroegbaas in 2006, maar juist Holleeder zou Van der Bijl hebben laten doodschieten, aldus zijn zus Astrid.

Fred Ros

Vrijdagochtend werd duidelijk waarom. Volgens Astrid had Van der Bijl plannen om Holleeder te laten vermoorden. Hij schakelde hier Fred Ros voor in, maar die zou op zijn beurt de bestelde moord aan Holleeder hebben doorgespeeld.

Volgens Astrid liet haar broer toen via tussenpersonen aan Ros weten dat Van der Bijl zelf moest worden doodgeschoten. De man werd uiteindelijk in 2006 geliquideerd in Amsterdam.

Opvallend aan de verklaring is dat Ros heeft bekend dat hij de schutters voor deze moord heeft geregeld, maar dan in opdracht van Soerel. Hij deed dat als kroongetuige in het liquidatieproces.

Volgens Astrid wist Soerel van de moordplannen van Van der Bijl op Holleeder en was haar broer bang dat hij zou gaan verklaren dat niet hij, maar Holleeder achter de moord zou zitten.

Paniek

Gevraagd naar de opname van dit gesprek, zegt Astrid dat haar broer duidelijk in paniek was. Hij vraagt haar hoe groot de kans is dat Soerel over hem gaat verklaren. Klein is het antwoord. Want dan zou hij zichzelf belasten.

De interpretatie van het verdere verloop van het gesprek werd onderwerp van discussie tussen de verdediging en het OM. Volgens de officier van justitie, Sabine Tammes, had het veel weg van een bekentenis van betrokkenheid van Holleeder bij de moord op Van der Bijl.

Suggestief

Volgens de advocaten van Holleeder is dit veel te suggestief en kan het niet worden opgemaakt uit de geluidsopnamen. Delen van het gesprek zijn niet verstaanbaar en de taal die broer en zus hanteerden is lang niet altijd goed te volgen.

Astrid gaf eerder op de dag al toe dat er altijd terughoudend en in codetaal werd gesproken, waardoor het communicatieverkeer in kwestie voor 'normale mensen' niet te volgen is. "Voor mij is het duidelijk", aldus Astrid. ''Maar wat ik hoor en wat hij hoort, is nog altijd niet wat jullie horen", constateerde ze.

Ook de rechtbank moest toegeven met nog veel vragen te zitten. Omdat het een lange zittingsdag was, werd besloten de zitting te staken en op dinsdag 29 mei weer verder te gaan.